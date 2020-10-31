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В Беларуси создали оргкомитет по проведению этапа КМ по биатлону

31.10.2020 10:51 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 окт – Sputnik. Оргкомитет по проведению этапа Кубка мира по биатлону в 2022 году создан в Беларуси, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

© REUTERS / HANDOUT
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Два года назад Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение о проведении в Раубичах 7-го этапа КМ. Соревнования запланированы с 28 февраля по 6 марта 2022 года.

"Распоряжением Премьер-министра Беларуси от 30 октября 2020 г. № 202р создан организационный комитет по подготовке и проведению в Республике Беларусь в 2022 году этапа Кубка мира по биатлону", - сообщили в пресс-службе белорусского правительства.

Председателем оргкомитета назначен вице-премьер Игорь Петришенко. Его замами стали глава наблюдательного совета Белорусской федерации биатлона (БФБ) Валерий Вакульчик, министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, первый вице-президент Национального олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко, председатель БФБ Андриан Цибульский.

До 15 декабря оргкомитет должен разработать и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению этапа КМ.

 
Теги: Минск
 
 
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Раубичи примут 7-й этап биатлонного Кубка мира в конце февраля - начале марта 2022 года.
 
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