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Елена Левченко: «Показываем миру, что мы больше, чем просто спортсмены»

31.10.2020 12:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусская баскетболистка Елена Левченко рассказала о ситуации в стране и условиях в тюрьме.

«В тюрьме у нас забрали матрасы. Отключили горячую воду. Мы не могли нормально спать. У нас было всего несколько прогулок во дворе. В течение 15 дней нам не разрешали принимать ванну.

Это было сделано для того, чтобы сломить вас. Я думаю, что те из нас, кто пережил это, будут еще более смелыми. Мы на правильном пути, делаем правильное дело.

Я никогда не хотела отказываться от своих слов или менять свои действия. Я стою за дело, в которое верю. Я ни о чем не жалею и очень благодарна за полученную поддержку.

Пройдя по улицам с сотнями тысяч соотечественников, после невозможно спать по ночам. Я никогда не была так горда тем, что родом из Беларуси. Мы едины.

Мы разрушаем стереотипы о том, кто такие спортсмены. Раньше существовало мнение, что спортсмены просто занимаются спортом. Они не могут думать и не знают, о чем говорят. Но сейчас мы заговорили. Показываем миру, что мы больше, чем просто спортсмены. Мы хотим быть более вовлеченными в жизнь общества», – сказала Левченко.

 
 
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Белорусская баскетболистка Елена Левченко рассказала о ситуации в стране и условиях в тюрьме.
 
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