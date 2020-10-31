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Совет ИИХФ обсудит доклад о готовности к проведению ЧМ-2021 в Минске и Риге на заседании 16 ноября

31.10.2020 12:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Заседание совета ИИХФ, на котором будет представлен доклад о готовности проведения ЧМ-2021 в Минске и Риге, намечено на 16 ноября. 

«ИИХФ проводит консультации с квалифицированными экспертами, представляющими службы безопасности, медицинские и спортивные организации.

Эксперты, с которыми мы консультируемся, держатся в секрете. На основе результатов предстоящего анализа рисков и рекомендаций этих экспертов ИИХФ подготовит вывод, который будет представлен совету на его ноябрьском заседании.

Оно пройдет ориентировочно 16 ноября в онлайн-формате», – говорится в сообщении международной федерации. 

Чемпионат мира должен пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года. 

Власти Латвии отказываются проводить турнир совместно с Минском из-за политических протестов в Беларуси. При этом власти Беларуси заявляли о готовности организовать турнир самостоятельно.

 
Теги: Минск
 
 
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Заседание совета ИИХФ, на котором будет представлен доклад о готовности проведения ЧМ-2021 в Минске и Риге, намечено на 16 ноября.
 
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