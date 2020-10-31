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Чемпионат России. «Спартак» примет «Ростов», «Краснодар» в гостях у «Ахмата», «Сочи» – «Локомотив»
31.10.2020 12:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В 13-м туре РПЛ
В воскресенье
Чемпионат России
13-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В 13-м туре РПЛ «Спартак» примет «Ростов», «Краснодар» на выезде сыграет с «Ахматом», «Локомотив» – с «Сочи».
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