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Чемпионат России. «Спартак» примет «Ростов», «Краснодар» в гостях у «Ахмата», «Сочи» – «Локомотив»

31.10.2020 12:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В 13-м туре РПЛ «Спартак» примет «Ростов», «Краснодар» на выезде сыграет с «Ахматом», «Локомотив» – с «Сочи».

В воскресенье «Зенит» встретится с «Химками» в гостях, а ЦСКА проведет выездной матч с «Ротором».

Чемпионат России

13-й тур

Рубин – Арсенал Тула
Дата проведения
31 октября, 14.00, «Ак Барс Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Ахмат – Краснодар
Дата проведения
31 октября, 16.30, «Ахмат-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Спартак – Ростов
Дата проведения
31 октября, 16.30, «Открытие Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Сочи – Локомотив
Дата проведения
31 октября, 19.00, «Олимпийский стадион Фишт»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Уфа – Урал
Дата проведения
1 ноября, 12.00, «Нефтяник»
превью матча онлайн статистика

 

Химки – Зенит
Дата проведения
1 ноября, 14.00, «Арена Химки»
превью матча онлайн статистика

 

Ротор – ЦСКА
Дата проведения
1 ноября, 16.30, «Волгоград-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Тамбов – Динамо Москва
Дата проведения
1 ноября, 19.00, «Мордовия Арена»
превью матча онлайн статистика

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

 
 
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В 13-м туре РПЛ «Спартак» примет «Ростов», «Краснодар» на выезде сыграет с «Ахматом», «Локомотив» – с «Сочи».
 
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