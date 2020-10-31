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«Металлург» – «Юность». Матч не состоится, хозяевам засчитают техническое поражение

31.10.2020 12:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В связи с невозможностью хоккейной команды «Металлург» принять участие в матче экстралиги «А» с «Юностью», который намечен на 31 октября, указанная встреча не состоится.

«Волкам» будет засчитано техническое поражение.

В данный момент команда Анатолия Степанищева с 28 очками после 18 матчей располагается на четвертом месте в турнирной таблице экстралиги «А». В четверг «Металлург» полурезервным составом уступил на своем льду «Шахтеру» (0:6).

Согласно календарю, следующая игра «волков» должна состояться 10 ноября. В этот день команда принимает на своем льду «Динамо-Молодечно».

 
 
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В связи с невозможностью хоккейной команды «Металлург» принять участие в матче экстралиги «А» с «Юностью», который намечен на 31 октября, указанная встреча не...
 
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