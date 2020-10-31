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«Металлург» – «Юность». Матч не состоится, хозяевам засчитают техническое поражение
31.10.2020 12:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В связи с невозможностью хоккейной команды «Металлург» принять участие в матче экстралиги «А» с «Юностью», который намечен на 31 октября, указанная встреча не состоится.
«Волкам» будет засчитано техническое поражение.
В данный момент команда Анатолия Степанищева с 28 очками после 18 матчей располагается на четвертом месте в турнирной таблице экстралиги «А». В четверг «Металлург» полурезервным составом уступил на своем льду «Шахтеру» (0:6).
Согласно календарю, следующая игра «волков» должна состояться 10 ноября. В этот день команда принимает на своем льду «Динамо-Молодечно».
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В связи с невозможностью хоккейной команды «Металлург» принять участие в матче экстралиги «А» с «Юностью», который намечен на 31 октября, указанная встреча не...
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