«Металлург» – «Юность». Матч не состоится, хозяевам засчитают техническое поражение

Источник материала: Tribuna.com

В связи с невозможностью хоккейной команды «Металлург» принять участие в матче экстралиги «А» с «Юностью», который намечен на 31 октября, указанная встреча не состоится.

«Волкам» будет засчитано техническое поражение.

В данный момент команда Анатолия Степанищева с 28 очками после 18 матчей располагается на четвертом месте в турнирной таблице экстралиги «А». В четверг «Металлург» полурезервным составом уступил на своем льду «Шахтеру» (0:6).

Согласно календарю, следующая игра «волков» должна состояться 10 ноября. В этот день команда принимает на своем льду «Динамо-Молодечно».