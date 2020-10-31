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Шакуро о лжесвидетельствовании на суде: «Не выдержала и крикнула: «Как вам не стыдно врать мне в глаза?»

31.10.2020 13:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Капитан сборной Беларуси по регби Мария Шакуро в новом выпуске на канале «ЧестнОК» рассказала о судебном заседании.

«Как можно так врать, как врал мой свидитель? Я уже дала свои показания. Стою возле стены, а он напротив камеры дает показания. Не выдержала и крикнула: «Это ложь. Как вам не стыдно врать мне в глаза?» Сидя передо мной. Как позволяет совесть? Видимо, совесть широкая. У участкового из Партизанского РОВД. Он назвал свою настоящую фамилию», – сказала Шакуро.

 
 
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Капитан сборной Беларуси по регби Мария Шакуро в новом выпуске на канале «ЧестнОК» рассказала о судебном заседании.
 
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