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Шакуро о лжесвидетельствовании на суде: «Не выдержала и крикнула: «Как вам не стыдно врать мне в глаза?»
31.10.2020 13:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Капитан сборной Беларуси по регби Мария Шакуро в новом выпуске на канале «ЧестнОК» рассказала о судебном заседании.
«Как можно так врать, как врал мой свидитель? Я уже дала свои показания. Стою возле стены, а он напротив камеры дает показания. Не выдержала и крикнула: «Это ложь. Как вам не стыдно врать мне в глаза?» Сидя передо мной. Как позволяет совесть? Видимо, совесть широкая. У участкового из Партизанского РОВД. Он назвал свою настоящую фамилию», – сказала Шакуро.
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Шакуро о лжесвидетельствовании на суде: «Не выдержала и крикнула: «Как вам не стыдно врать мне в глаза?»
Капитан сборной Беларуси по регби Мария Шакуро в новом выпуске на канале «ЧестнОК» рассказала о судебном заседании.
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