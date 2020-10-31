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Беларусь лишилась права на проведение командного чемпионата Европы в 2021-м году
31.10.2020 15:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Беларусь лишилась права на проведение командного чемпионата Европы в 2021-м году.
Европейская федерация объясняет свое решение техническими причинами. Новый хозяин будет объявлен в ближайшее время.
Престижный турнир в Минске должен был пройти 19-20 июня 2021 года. В состязаниях планировали принять участие девять лучших европейских легкоатлетических сборных. На дорожки стадиона «Динамо», помимо хозяев, могли выйти спортсмены из Польши, Франции, Германии, Великобритании, Италии, Испании, Украины и Португалии.
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Беларусь лишилась права на проведение командного чемпионата Европы в 2021-м году.
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