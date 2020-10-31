Источник материала: Tribuna.com

Беларусь лишилась права на проведение командного чемпионата Европы в 2021-м году.

Европейская федерация объясняет свое решение техническими причинами. Новый хозяин будет объявлен в ближайшее время.

Престижный турнир в Минске должен был пройти 19-20 июня 2021 года. В состязаниях планировали принять участие девять лучших европейских легкоатлетических сборных. На дорожки стадиона «Динамо», помимо хозяев, могли выйти спортсмены из Польши, Франции, Германии, Великобритании, Италии, Испании, Украины и Португалии.