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Беларусь лишилась права на проведение командного чемпионата Европы в 2021-м году

31.10.2020 15:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Беларусь лишилась права на проведение командного чемпионата Европы в 2021-м году.

Европейская федерация объясняет свое решение техническими причинами. Новый хозяин будет объявлен в ближайшее время.

Престижный турнир в Минске должен был пройти 19-20 июня 2021 года. В состязаниях планировали принять участие девять лучших европейских легкоатлетических сборных. На дорожки стадиона «Динамо», помимо хозяев, могли выйти спортсмены из Польши, Франции, Германии, Великобритании, Италии, Испании, Украины и Португалии.

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь лишилась права на проведение командного чемпионата Европы в 2021-м году.
 
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