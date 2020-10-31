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Шабанов, Рядинский и еще 14 человек сыграли в одной команде с Лукашенко против Витебской области

31.10.2020 15:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня команда президента Беларуси разгромила команду Витебской области (8:2).

Отметим, что в составе команды хозяев вместе с Александром Лукашенко играли: Сергей Шабанов, Вадим Пекарский, Александр Рядинский, Андрей Башко, Александр Зеленко, Дмитрий Юдин, Андрей Глебов, Алексей Титовец, Степан Пономарев, Алексей Крутиков, Павел Волчек, Алексей Винокуров, Николай Лукашенко, Ярослав Чуприс, Сергей Шитковский, Евгений Курилин.

 
 
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Сегодня команда президента Беларуси разгромила команду Витебской области (8:2).
 
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