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Александр Панков: «По Милевскому ведутся переговоры с несколькими клубами УПЛ»
31.10.2020 15:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Агент форварда «Динамо» Брест
«У Артема 31 декабря 2020 года заканчивается контракт с
Что касается продолжения карьеры, то некоторые СМИ неправильно трактовали завершение контракта с «Динамо». Артем не заканчивает карьеру и не собирается. Он в хорошей форме. Просто в будущем мы в приоритете рассматриваем возможность его возвращения в чемпионат Украины. Приход Артема в
Думаю, после второго декабря, когда состоится кубковый матч динамовцев, будем определяться. В приоритете для Артема Украина, но также есть вариант с клубом на Кипре. Также зовут в один из азиатских клубов, но не в Китай. По этим вариантам есть конкретика, но в приоритете у Артема Украина и команда, которая будет ставить перед собой амбициозные и высокие цели, чтобы приносить пользу. Лишь бы на что-нибудь размениваться футболист тоже не будет», – сказал Панков.
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Агент форварда «Динамо» Брест Артема Милевского Александр Панков рассказал о карьерных планах 35-летнего украинца.
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