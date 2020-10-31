Александр Панков: «По Милевскому ведутся переговоры с несколькими клубами УПЛ»

Источник материала: Tribuna.com

Агент форварда «Динамо» Брест Артема Милевского Александр Панков рассказал о карьерных планах 35-летнего украинца.

«У Артема 31 декабря 2020 года заканчивается контракт с брестским «Динамо» . Пока что предложений о его продлении ему не поступало. Есть свои нюансы. Милевский провел в Бресте хороший отрезок карьеры, в нынешнем сезоне сыграл уже 33 матча, почти во всех выходил в основе. Только в последних двух выходил на замены из-за микроповреждения.

Что касается продолжения карьеры, то некоторые СМИ неправильно трактовали завершение контракта с «Динамо». Артем не заканчивает карьеру и не собирается. Он в хорошей форме. Просто в будущем мы в приоритете рассматриваем возможность его возвращения в чемпионат Украины. Приход Артема в УПЛ без сомнения взбодрит наш чемпионат. Сейчас уже ведутся переговоры с несколькими командами.

Думаю, после второго декабря, когда состоится кубковый матч динамовцев, будем определяться. В приоритете для Артема Украина, но также есть вариант с клубом на Кипре. Также зовут в один из азиатских клубов, но не в Китай. По этим вариантам есть конкретика, но в приоритете у Артема Украина и команда, которая будет ставить перед собой амбициозные и высокие цели, чтобы приносить пользу. Лишь бы на что-нибудь размениваться футболист тоже не будет», – сказал Панков.