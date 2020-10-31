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Мария Шакуро: «В автозаке разложили на полу БЧБ флаг, чтобы по нему топтались. Я переступила»
31.10.2020 15:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Капитан сборной Беларуси по регби Мария Шакуро в новом выпуске на канале «ЧестнОК» рассказала о бело-красно-белом флаге в автозаке.
«Не знаю, что за больная фантазия у человека, который это придумал. В автозаке разложили на полу БЧБ флаг, чтобы по нему топтались. Я переступила», – сказала Шакуро.
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Капитан сборной Беларуси по регби Мария Шакуро в новом выпуске на канале «ЧестнОК» рассказала о бело-красно-белом флаге в автозаке.
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