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Мария Шакуро: «В автозаке разложили на полу БЧБ флаг, чтобы по нему топтались. Я переступила»

31.10.2020 15:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Капитан сборной Беларуси по регби Мария Шакуро в новом выпуске на канале «ЧестнОК» рассказала о бело-красно-белом флаге в автозаке.

«Не знаю, что за больная фантазия у человека, который это придумал. В автозаке разложили на полу БЧБ флаг, чтобы по нему топтались. Я переступила», – сказала Шакуро.

 
 
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Капитан сборной Беларуси по регби Мария Шакуро в новом выпуске на канале «ЧестнОК» рассказала о бело-красно-белом флаге в автозаке.
 
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