Команда Лукашенко разгромила сборную Витебской области

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 окт – Sputnik. Хоккейная команда президента Беларуси Алексанра Лукашенко с победы стартовала на 14-х Республиканских соревнованиях среди любительских команд, сообщается на сайте Президентского спортивного клуба.

Сегодня на льду "Олимпик Арены" в Минске ледовая дружина главы белорусского государства обыграла сборную Витебской области со счетом 8:2 (3:1, 2:0, 3:1).

В составе победителей отметились Павел Волчек (3-я, 42-я и 43-я минуты), Евгений Курилин (6-я и 46-я), Степан Пономарев (14-я), Андрей Башко (23-я), Николай Лукашенко (31-я). У гостей – Сергей Голубев (11-я) и Вадим Александрович (49-я).

Следующий матч команда белорусского президента проведет на выезде 28 ноября против сборной Гродненской области.

Команда Лукашенко является действующим чемпионом любительского турнира. Всего она 11 раз побеждала на соревнованиях.