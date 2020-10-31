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Команда Лукашенко разгромила сборную Витебской области
31.10.2020 15:19 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 окт – Sputnik. Хоккейная команда президента Беларуси Алексанра Лукашенко с победы стартовала на 14-х Республиканских соревнованиях среди любительских команд, сообщается на
Сегодня на льду "Олимпик Арены" в Минске ледовая дружина главы белорусского государства обыграла сборную Витебской области со счетом 8:2 (3:1, 2:0, 3:1).
В составе победителей отметились Павел Волчек (3-я, 42-я и 43-я минуты), Евгений Курилин (6-я и 46-я), Степан Пономарев (14-я), Андрей Башко (23-я), Николай Лукашенко (31-я). У гостей – Сергей Голубев (11-я) и Вадим Александрович (49-я).
Следующий матч команда белорусского президента проведет на выезде 28 ноября против сборной Гродненской области.
Команда Лукашенко является действующим чемпионом любительского турнира. Всего она 11 раз побеждала на соревнованиях.
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Белорусский президент не забросил ни одной шайбы, но отдал две голевые передачи; его младший сын Николай набрал 3 очка (1+2).
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