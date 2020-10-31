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Белорусский фонд спортивной солидарности запустил сбор средств на подготовку Мазуренок к Олимпиаде

31.10.2020 16:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский фонд спортивной солидарности запустил сбор средств на подготовку Мазуренок к Олимпиаде в Токио.

Белорусская легкоатлетка, специализируется на длинных дистанциях и марафоне. Чемпионка Европы 2018 года, победитель многих международных забегов, рекордсменка страны в марафоне и полумарафоне. На летних Олимпийских играх в Рио 2016 стала пятой, пропустив вперед лишь представительниц африканского континента.

После августовских событий Ольга Мазуренок подписала открытое письмо спортсменов к белорусским властям с требованием о прекращении насилия и проведении новых выборов в соответствии с международными стандартами. Мазуренок по контракту сотрудничала со спортивным клубом Вооруженных сил с 2012 года, и после подписания письма ее внезапно отозвали служить в армии по-настоящему. Зарплата спортсменки упала в пять раз. Но хуже всего то, что ее лишили возможности нормально тренироваться. Одной из лучших марафонок мира необходимы многомесячные сборы в горах, чтобы соперничать на высоком уровне с представительницами африканского континента на Олимпийских играх в Токио.

Два года назад фотографии Мазуренок, выигравшей в Берлине золото чемпионата Европы, облетели весь мир. Вскоре после старта, на отметке 10 километров, у марафонки началось сильное кровотечение из носа, которое не так-то просто остановить во время марафона. Сама дистанция тоже далась спортсменке тяжело, да и соперницы навязали отчаянную конкуренцию, но Мазуренок не сдалась – и принесла Беларуси золотую медаль.

Сейчас спортсменка тоже не собирается сдаваться. Она давно шла к Олимпиаде в Токио, добыла олимпийскую лицензию и готова представлять свободную Беларусь на главном старте четырехлетия. Поддержать Ольгу Мазуренок можно перейдя по ссылке Facebook, а также другими доступными способами:

Через страницу Фонда: https://bssf-team.web.app/en
Bitcoin: 1vJPSU9Voo3yfnyzNDbfGQroqSCw9dutH
PayPal: bssf.estonia@gmail.com

Цифра дня. Письмо за честные выборы и против насилия подписали 1000 спортсменов

 
 
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Белорусский фонд спортивной солидарности запустил сбор средств на подготовку Мазуренок к Олимпиаде в Токио.
 
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