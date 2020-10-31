Серей Ковальчук: «Считаю, что заслуживали увезти отсюда три очка»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер брестского «Динамо» Сергей Ковальчук поделился мнением о матче против «Славии» (1:1), передает «Прессбол».

– Комментировать в принципе особо нечего. Считаю, что заслуживали увезти отсюда три очка. Моментов создали достаточно, чтобы выиграть. Понятно, что здесь тяжело. Не только мы теряли очко. В первом тайме у соперника были моменты. Но используй мы хотя бы четверть, уехали бы в хорошем настроении.

- Сказалось ли качество газона?

– С большего поле, считаю, позволяло играть в футбол. Фактически все, что мы создавали, именно благодаря своим действиям, а не ошибкам соперника. Не всегда, увы, удается использовать.

- В двух матчах со «Славией» вы набрали лишь очко. Неудобный соперник?

– Такое бывает. Хотя сегодня бы об этом не сказал. С другой стороны, мы могли уехать и с поражением. В первом круге по ударам у нас была проигрышная игра.

- «Динамо» еще остается в чемпионской гонке?

– Впереди еще два матча. Будем двигаться от игры к игре. Все возможно. Собственно, так и договаривались. Есть конкретный поединок, к нему и готовимся.

- Физические кондиции не позволяют Милевскому проводить весь матч?

– Пока да. Но Артем молодец, старается. Однако не весь недельный цикл тренируется полностью, – сказал Ковальчук.