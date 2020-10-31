ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Серей Ковальчук: «Считаю, что заслуживали увезти отсюда три очка»

31.10.2020 17:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер брестского «Динамо» Сергей Ковальчук поделился мнением о матче против «Славии» (1:1), передает «Прессбол».

– Комментировать в принципе особо нечего. Считаю, что заслуживали увезти отсюда три очка. Моментов создали достаточно, чтобы выиграть. Понятно, что здесь тяжело. Не только мы теряли очко. В первом тайме у соперника были моменты. Но используй мы хотя бы четверть, уехали бы в хорошем настроении.

- Сказалось ли качество газона?

– С большего поле, считаю, позволяло играть в футбол. Фактически все, что мы создавали, именно благодаря своим действиям, а не ошибкам соперника. Не всегда, увы, удается использовать.

- В двух матчах со «Славией» вы набрали лишь очко. Неудобный соперник?

– Такое бывает. Хотя сегодня бы об этом не сказал. С другой стороны, мы могли уехать и с поражением. В первом круге по ударам у нас была проигрышная игра.

- «Динамо» еще остается в чемпионской гонке?

– Впереди еще два матча. Будем двигаться от игры к игре. Все возможно. Собственно, так и договаривались. Есть конкретный поединок, к нему и готовимся.

- Физические кондиции не позволяют Милевскому проводить весь матч?

– Пока да. Но Артем молодец, старается. Однако не весь недельный цикл тренируется полностью, – сказал Ковальчук.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер брестского «Динамо» Сергей Ковальчук поделился мнением о матче против «Славии» (1:1), передает «Прессбол».
 
Новости дня
Новости спорта
 
Белорусский фонд спортивной солидарности запустил сбор средств на подготовку Мазуренок к Олимпиаде
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

30.10.2020
Mir24.TV Belarus
31.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика