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Роман Григорчук: «Чемпионская гонка продолжается, все в наших руках. Очки терять нельзя, надо все игры выигрывать»
31.10.2020 18:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер
— Мы выиграли – это самое главное. Чемпионская гонка продолжается, все в наших руках. Очки терять нельзя, надо все игры выигрывать – мы одержали победу в одной из них, мы этим довольны. Но понимаем, что работы у нас очень много – по игре есть моменты, которые нужно усовершенствовать. Расстроил эпизод с тем голом, когда мы пропустили. И вообще тот отрезок времени, когда мы, так скажем, бросили играть.
— Гол престижа для «Белшины».
— Я сторонник того, что когда команда выигрывает с крупным счетом – соперник, как правило, уже деморализован – команда должна быть беспощадна. Она имеет возможности еще забивать, еще лезть, а не останавливаться и играть вальяжно.
— Если сравнивать два тайма, несмотря на счет. Заметили разницу?
— Конечно, я согласен с вами, что первый тайм нам не удался. Мы знаем почему. В перерыве мы говорили о том, что мы срочно должны исправить, чтобы мы выглядели по-другому. Слава богу, нам удалось это сделать. Даже при этом счете мы понимаем, что нужно много работать, – сказал Григорчук.
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Роман Григорчук: «Чемпионская гонка продолжается, все в наших руках. Очки терять нельзя, надо все игры выигрывать»
Главный тренер «Шахтера» Роман Григорчук поделился мнением о матче против «Белшины» (5:1).
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