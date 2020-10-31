Сергей Ковальчук: «Не все делалось правильно в этом году, но команде я благодарен»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер брестского «Динамо» Сергей Ковальчук подвел предварительные итоги сезона.

- Говорят, что защитить титул гораздо сложнее, чем его завоевать. Так ли это на самом деле?

– На самом деле это так, но очень много факторов должно сложиться: и стать чемпионом, и подтвердить это. Мое мнение, что не все делалось правильно в этом году, но команде я благодарен, потому что были моменты очень тяжелые. Они молодцы.

- А в общих чертах, что делалось не так?

– Многое. Сейчас не будем говорить, потому что это отдельный разговор. И очень долгий, – сказал Ковальчук.