Подготовка площадки для Национального футбольного стадиона стоила пока городскому бюджету 2,1 млн долларов. Для строительства бассейна – 8,3 млн

Источник материала: Tribuna.com

Стали известны некоторые подробности строительства Национального футбольного стадиона на ул. Ванеева и бассейна международного стандарта на ул. Кальварийской в Минске, сообщает « Ник и Майк ».

«Китайцы выделяют кредит на два этих объекта на общую сумму 235 млн долларов, но это кредиты связанные. То есть эти деньги могут быть использованы только непосредственно на эти объекты. Плюс подготовка площадки под строительство лежит на белорусской стороне.

Снос недвижимого имущества, инженерные сети, котлован под бассейн уже обошлись в 8,3 млн долларов.

Подготовка площадки национальный футбольный стадион на данный момент стоила пока городскому бюджету 2,1 млн долларов. Но очевидно, что это только пока.

Стоит добавить, что ни один проект модернизации за китайские кредиты в Беларуси не принес позитивных результатов. Стоимость материалов и работ завышается. Технологии не самые передовые. Сроки срываются. Правда, винить в этом китайцев сложно. Как позвоялем, так и строят», – передает Telegram-канал .

Бассейн на ул. Кальварийской – это спортивное сооружение площадью около 40 тыс. кв. м и высотой около 30 м. В нем можно будет проводить соревнования международного и национального уровней. Следить за первенствами смогут 6 тыс. зрителей. Объект рассчитан не только на спортсменов, но и на обычных горожан. Планируется, что спортивное сооружение будет построено в конце 2023 г. Рядом с ним разобьют спортивный парк.

Национальный футбольный стадион на ул. Ванеева на 33 тыс. зрителей также планируется возвести в 2023 году. Над трибунами сделают навес. С одной стороны это будет светопропускающая пластина, с другой — перфорированная металлическая лента с белорусским орнаментом.