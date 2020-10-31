Ходасевич о судействе в матче «Белшина» – «Шахтер»: «Так было весь сезон плюс-минус, а теперь цена ошибки на вес золота. Или серебра. Или вылета»

Источник материала: Tribuna.com

Журналист Николай Ходасевич поделился мнением о судействе в матче «Белшина» – (1:5).

«Герчиков говорит в трансляции, мол, не важно, был фол или нет, после которого Яхшибоев со штрафного положил первый из трёх своих голишек. Потому что «Шахтер» же забил пять.

Цвечковский аккуратно возразил. И правильно сделал. Вот представьте. Было целое колесо, но пробили его. И что с ним случилось? Сдулось. Все. «Белшина» держалась, а потом развалилась. И дело там было главным образом в первом голе. При сомнительном фоле.