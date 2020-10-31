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Футболисты брестского "Динамо" вничью сыграли со "Славией"
31.10.2020 19:33 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 окт – Sputnik. Футболисты брестского "Динамо" вничью сыграли в гостях у мозырской "Славии" в очередной встрече чемпионата Беларуси, сообщает Sputnik.
© AP / Antonio Calanni
Сегодня прошел матч перенесенного 18-тура чемпионата страны. Встреча выдалась напряженной. Счет открыл игрок хозяев Семен Шестиловский (79-я минута). Полузащитник брестчан Павел Савицкий (89) восстановил равновесие сил - 1:1. До конца встречи цифры на табло остались неизменными. Забитый гол позволил "Динамо" подняться на третью строку чемпионата, набрав 48 баллов за 27 игр.
Еще в одной перенесенной встрече 25-го тура викторию праздновали футболисты солигорского "Шахтера", которые разгромили в гостях бобруйскую "Белшину" – 5:1. Отличился полузащитник "горняков" Жасур Яхшибоев, оформивший хет-трик.
В Молодечно 1 ноября минский "Энергетик-БГУ" сыграет отложенный матч 23-го тура против "Слуцка".
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Два перенесенных матча 18-го и 25-го туров чемпионата Беларуси по футболу состоялись сегодня. Удивило брестское "Динамо" и солигорский "Шахтер".
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