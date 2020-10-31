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Василий Сарычев: «Остается вопросом, нужно ли брестскому «Динамо» вообще попадание на будущий год в еврокубки»
31.10.2020 20:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Журналист Василия Сарычев поделился мнением об игре брестского «Динамо»
«Остается вопросом, нужно ли клубу вообще попадание на будущий год в еврокубки. Острую заинтересованность всегда угадаешь – не по соперникам, так по свисткам. Сами динамовцы на поле стараются, но не берусь сказать, благодаря их потуги или вопреки.
Оставалась надежда на финальный отрезок: не один матч команда решала, взвинтив сюжет в кульминации. И в этот раз, даром что не чувствовалось свежести, стояли, как конница Буденного над обрывом. И тут одно но...» – написал Сарычев в своем
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Василий Сарычев: «Остается вопросом, нужно ли брестскому «Динамо» вообще попадание на будущий год в еврокубки»
Журналист Василия Сарычев поделился мнением об игре брестского «Динамо» «Остается вопросом, нужно ли клубу вообще попадание на будущий год в еврокубки.
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