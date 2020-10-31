«Городея» и «Смолевичи» числятся должниками перед ФСЗН

Источник материала: Tribuna.com

В Беларуси продолжает расти число организаций и индивидуальных предпринимателей, за которыми числится задолженность по обязательным страховым взносам в Фонд социальной защиты населения. На начало октября их насчитывалось около 1040 (на начало июля их было почти 1000). Это организации и ИП, у которых задолженность превышает 100 рублей, сообщается на сайте ФСЗН.

Отметим, что среди должников числятся и .

Как минимум 47 тысяч человек уже попали в так называемую пенсионную ловушку, они потеряли часть трудового стажа из-за неуплаты нанимателем взносов в ФСЗН.