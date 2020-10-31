|
«Городея» и «Смолевичи» числятся должниками перед ФСЗН
01.11.2020 06:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В Беларуси продолжает расти число организаций и индивидуальных предпринимателей, за которыми числится задолженность по обязательным страховым взносам в Фонд социальной защиты населения. На начало октября их насчитывалось около 1040 (на начало июля их было почти 1000). Это организации и ИП, у которых задолженность превышает 100 рублей,
Отметим, что среди должников числятся
Как минимум 47 тысяч человек уже попали в так называемую пенсионную ловушку, они потеряли часть трудового стажа из-за неуплаты нанимателем взносов в ФСЗН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси продолжает расти число организаций и индивидуальных предпринимателей, за которыми числится задолженность по обязательным страховым взносам в Фонд...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)