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«Городея» и «Смолевичи» числятся должниками перед ФСЗН

01.11.2020 06:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В Беларуси продолжает расти число организаций и индивидуальных предпринимателей, за которыми числится задолженность по обязательным страховым взносам в Фонд социальной защиты населения. На начало октября их насчитывалось около 1040 (на начало июля их было почти 1000). Это организации и ИП, у которых задолженность превышает 100 рублей, сообщается на сайте ФСЗН.

Отметим, что среди должников числятся «Городея» и «Смолевичи».

Как минимум 47 тысяч человек уже попали в так называемую пенсионную ловушку, они потеряли часть трудового стажа из-за неуплаты нанимателем взносов в ФСЗН.

 
 
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В Беларуси продолжает расти число организаций и индивидуальных предпринимателей, за которыми числится задолженность по обязательным страховым взносам в Фонд...
 
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