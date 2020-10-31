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Сергей Щурко: «Хрен догонишь Мазуренок! Потому что за хрупкой Олей ее народ»

01.11.2020 06:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Журналист Сергей Щурко поделился мнением об Ольге Мазуренок.

«Однажды эта девушка стала символом страны, когда на чемпионате Европы 2018 боролась на только с соперниками, но и с сильнейшим кровотечением на протяжении нескольких километров. И она победила, показав настоящий белорусский характер. Победит и сейчас. Пассажиры, чьими руками сделана эта подлость, сойдут, а она останется. И снова победит. Потому что за хрупкой Олей ее народ. Все мы. Она за нас, мы за нее. Хрен догонишь Мазуренок!!!» – написал Щурко в своем Facebook.

Напомним, что сегодня Белорусский фонд спортивной солидарности запустил сбор средств на подготовку Мазуренок к Олимпиаде в Токио. 

 
 
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Журналист Сергей Щурко поделился мнением об Ольге Мазуренок.
 
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