Белорусский фонд спортивной солидарности запустил сбор средств на подготовку Куделич к Олимпиаде

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский фонд спортивной солидарности в рамках проекта «Спортсмены свободы» запустил сбор средств на подготовку легкоатлетки Светланы Куделич к Олимпиаде в Токио.

«Спортсмены свободы» – благотворительный проект Белорусского фонда спортивной солидарности. Цель сбора – помочь белорусским атлетам, пострадавшим за свою гражданскую позицию, продолжить подготовку к Олимпиаде и другим соревнованиям топ-уровня. Сегодня проект представляет поддержку для белорусской легкоатлетки Светланы Куделич.

Светлана специализируется на средних и длинных дистанциях. Серебряный призер чемпионата Европы 2015 года в помещении на дистанции 3000 м. Многократная чемпионка Беларуси. Рекордсменка Беларуси на дистанции 3000 м в помещении. Участница двух Олимпийских игр.

Светлана Куделич одна из первых подписала обращение спортсменов к белорусским властям с требованием о прекращении насилия и проведении новых выборов в соответствии с международными стандартами.

«Ей не единожды предлагали отозвать подпись, однако Светлана отказалась. Спортсменка лишилась работы в МЧС, а также была исключена из национальной команды. Ее муж, который тренировал Светлану и также подписал письмо, был предупрежден о непродлении контракта в Республиканском центре олимпийской подготовки по легкой атлетике.

В 2019 году на чемпионате мира в Катаре Куделич бежала марафон 42 км 195 м в ужасных погодных условиях при 40 градусной жаре и 80 процентах влажности. Многие именитые спортсменки были вынуждены сойти с дистанции, однако Куделич преодолела всю дистанцию», – говорится в сообщении фонда.

«Я продолжала бежать, потому что это чемпионат мира, я представляла свою страну и не имела права выступить недостойно. Жертвуя своим здоровьем, я преодолела эти долгие 42 км. Я была счастлива, что сделала, что я выстояла и добежала! Поверьте, это было сложно. Не каждая сильная и титулованная спортсменка была на финише в тот день, многие лежали вдоль трассы, многих уносили на носилках! Это ужасное зрелище ...» – сказала Светлана Куделич.

Светлана Куделич готова приложить все усилия, чтобы пробиться на свою третью Олимпиаду в Токио. Ее миссия – представлять свободную Беларусь, а также быть символом борьбы за свободу и гражданские права.

Поддержать Светлану Куделич можно перейдя по ссылке Facebook , а также другими доступными способами:

Через страницу Фонда: https://bssf-team.web.app/en

Bitcoin: 1vJPSU9Voo3yfnyzNDbfGQroqSCw9dutH

PayPal: bssf.estonia@gmail.com

Интервью Светланы Куделич для Tribuna.com:

«Давайте вернем 90-е, потому что 37-й – страшнее». На эту бегунью и ее тренера-мужа давили со всех сторон, но они по-прежнему за честные выборы

Напомним, ранее Белорусский фонд спортивной солидарности запустил сбор средств для Ольги Мазуренок для подготовке к Олимпиаде.

За 4 часа было собрано почти 3 тысячи долларов.