Источник материала: Sputnik Беларусь

На взгляд колумниста Sputnik Руслана Васильева, сегодняшняя баталия с "Локомотивом" приобретает дополнительную значимость.

Почему "сошли с ума" в Нижнем Новгороде?

Причем немаловажно, что на дворе один "брь" (октябрь) сменился на другой "брь" (ноябрь). Нет никаких сомнений, что верные болельщики "Динамо" с огромной радостью простились с экваториальным месяцем осени, подгоняя его умозрительными толчками во все части спины, включая и самую нижнюю, а также разнообразными эмоциональными понуканиями. Дескать, пора и честь знать – уходи, зараза!

Оно неудивительно. Октябрь для минского "Динамо" действительно получился бедовым месяцем. Тут тебе и COVID-19, и тяжелые травмы на ровном месте. Кроме того, досаднейшие поражения (например, от того же "Локомотива" дома – 0:1) и плохо объяснимый провал в Нижнем Новгороде, где вудкрофтцы столь неудачно закрыли программу октябрьского расписания матчей, что ланиты самых впечатлительных болельщиков еще долго после финальной сирены горели пожаром праведного гнева. Вели 3:1, но уступили 3:6. Как же так?!

Кстати, обратите внимание, как "зубров" кидает из огня да в полымя. Если в сентябре минское "Динамо" выиграло все гостевые поединки, то в октябре на гастролях, напротив, потерпело глобальную неудачу. Амплитуда колоссальная, по-настоящему качельная. Правда, в Нижнем Новгороде вначале думалось, что вот он – возврат к позитивной традиции! Увы, не тут-то было!

Так что же случилось с минской дружиной, которая медленно запрягла, но таки быстро поехала в минувшую пятницу? Какой случился в середине матча прокол колеса или колес, ибо "запаски" шоферу Вудкрофту явно не хватило? Почему захотелось воскликнуть: "Где ныне слава Вавилона?", чтобы еще добавить более приземленную, но не менее метафизическую реплику: "Где прошлогодние снега?".

Лично у меня есть только ничего не объясняющее объяснение: в Нижнем Новгороде, начиная с 27-й минуты, вудкрофты внезапно "сошли с ума". Такие прецеденты широко известны и даже описаны в мировой классической литературе.

Например, вспомните о футбольном матче команд "Зубило" и "Шайбы". Только если в том случае подоплека ситуации заключалось в приватных симпатиях болельщика, а заодно и джина высшей категории Гассана Абдуррахмана ибн Хоттаба, то здесь, на мой взгляд, сами "зубры" безалаберным отношением к голевым моментам разозлили всех хоккейных богов, что затем сговорились устроить минчанам отменную выволочку.

Итак, вудкрофтцы вели в счете 3:1 и доминировали на льду, явно превосходя хозяев как в скоростях, так и в настроении. Да и Колосов, вновь занявший место в "рамке", играл уже привычно спокойно, не допуская ошибок. В общем, играй и радуйся, последовательно продвигаясь к виктории. Но на 27-й минуте один на один с голкипером "Торпедо" выскочил Буйницкий. С этого момента ситуация и развернулась на 180 градусов.

Буйницкий не только не забил, но даже и не бросил. Более того, потеряв контроль над шайбой, Дмитрий еще и врезался во вратаря, снискав двухминутное удаление. Согласитесь, удивительный итог выхода "один на один"! Но ничего – отбились. И тут же Демков опять-таки выскочил тет-а-тет с голкипером хозяев. Пояснять, чем дело закончилось?

Правда, Артем не заработал удаления, оставив уникальным свершение Буйницкого. Но зато разгоряченный Шинкевич немедленно на чужой синей линии совершил фол. "Торпедо" реализовало большинство, чтобы в третьем периоде отличиться еще четыре раза. Ибо безобразия в атаке стали массовым явлением, к сожалению, и в обороне. Если называть вещи своими именами, то впервые в сезоне "зубры" бросили своего голкипера на произвол судьбы.

Вот, как об этом сказал сам Вудкрофт: "Причина первой из четырех пропущенных шайб в третьем периоде – ошибка в нейтральной зоне. Второй гол – потеря в своей зоне. Третья шайба – неудачный отскок шайбы от рук Роба Клинкхаммера. Не повезло где-то… Четвертая шайба – опять же, потеря".

Дополню наставника "Динамо". Это Усов не смог в углу площадки попасть по шайбе, и счет сравнялся. Это Знахаренко сделал презент соперникам (зачастил Дмитрий предрешать судьбу матчей в пользу оппонентов, ей-ей, зачастил), и хозяева вышли вперед. Затем незадачливым гандболистом показал себя в меньшинстве Клинхаммер (Алистров удалился в чужой зоне). И наконец, все и вся оставили Колосова без поддержки.

И ведь если бы только это! Но ведь не понять, что случилось с Протасом, который стал пасовать исключительно к собственным воротам и обязательно на торпедовские клюшки. Сушко, как и Усова, тренерский штаб вовсе придерживал от греха подальше на скамейке запасных. Как и Мартынова, от чьей ртутной боевитости внезапно осталась только суета. Да и все, кроме Колосова, вдруг стали неуклюжими и нескладными.

Вот в предыдущей хоккейной колонке я, обозначая проблемы "зубров", отметил, как важно отличиться Козуну и Принсу. Но парни опять не разжились голами, хотя имели по несколько отличных шансов. Это тоже, как и неудачи Буйницкого с Демковым, позволило хозяевам добиться перелома. И никакие три ассистентских балла не спасают Козуна, что он сам понимает лучше всяких экспертов.

Меньше слов, больше дел

Вывод: для стабильных успехов мало вернуть лидеров из лазарета, как сие полагали некоторые недальновидные романтики. Таких отсылаю к творчеству болельщика де Сент-Экзюпери, чей герой Пустынный лис вначале спросил у Маленького принца про охотников на его планете. Услышав отрицательный ответ, Пустынный лис обрадованно задал следующий вопрос о наличии кур. Но после второго "нет" Маленького принца, последовал грустный вздох и философская реплика: "Нет в мире совершенства".

Но ведь самое досадное заключается в том, что почти половину матча в Нижнем Новгороде "зубры" выглядели просто замечательно, демонстрируя, возможно, свой лучший октябрьский хоккей! Потому и надо их как следует отругать. Ведь могут! А если могут, значит, и должны. Как иначе? Профессиональный долг обязывает.

А теперь о каких праздниках упомянуто в заголовке? Поясняю – о редких. Оказывается 30 октября – это, елки-палки, день тренера. И "зубры" надавали Вудкрофту самых различных обещаний. Шинкевич надумал позволить Мистеру прокатиться на своем байке, Демков – приготовить драники, а Спунер – посвятить наставнику музыкальную композицию.

Учитывая, что матч с "Торпедо" состоялся тоже 30 октября, это все прискорбно напомнило классический анекдот "о галстуке". Лучше бы вы победили, парни… И еще: всегда приятно отчитываться о замыслах, и гораздо менее об их практическом осуществлении.

Однако День тренера в прошлом, как и День вратаря, который, как выяснилось, отмечается 31 октября, что тоже таило парадоксальные смыслы после Нижнего Новгорода. Даже ночь Хэллоуина минула в Лету, канув в нее вместе с тематическим интервью Козуна и прочими шалостями на динамовском официальном сайте.

Теперь меньше слов и больше дела. На повестки дня матч с "Локомотивом". Нужны голы и хладнокровие для того, чтобы взять реванш у "железнодорожников" Андрея Скабелки, и подарить болельщикам настоящий праздник красивой игры и виктории. Вы это можете, "зубры"!