Журналист Владимир Соловьев об условиях содержания Левченко: «Это что, Средневековье? Что, Лукашенко думает, что таким образом что-то докажет?»

Источник материала: Tribuna.com

Российский журналист Владимир Соловьев, комментируя арест баскетболистки Елены Левченко, поделился мнением об условиях содержания, о которых рассказала спортсменка.

«Что у него происходит в СИЗО Окрестина. Вот Лена Левченко – величайшая белорусская баскетболистка. У нее свои политические взгляды. Ее задерживают в аэропорту. Дальше начинается фильм ужасов. Камеры, где сидят женщины. При этом там 4 шконки, но женщин 5. Это женщины, поэтому им необходимы определенные гигиенические мероприятия. Но по личному распоряжению некого мерзавца и садится от рождения, который возглавляет СИЗО, их заставляю скатать матрасы и складывают их в комнату. И потом они должны ночевать без матрасов на металле шконок. Зачем? Холодная вода только, теплой нет. Воды вообще мало. Из-за ограничения веса посылок даже передать воду со свободы нельзя. А это женщины. Им надо мыться, гигиена. И выясняется, что вот этот вечно горящий свет ночью, не дающий спать. Вот эта страшная игра со временем, чтобы не говорить, который час. Это попытка все время мелко гадить. Не выводят на прогулку. Это издевательство! Холод такой в этом мешке… А это специально. И этого садится спрашивают: «А зачем вы это делаете?». А он отвечает: «А чтобы вам больше сюда не хотелось попасть». Зачем? Их осудили на что? На нечеловеческое содержание? Это что, Средневековье? Что, Лукашенко думает, что таким образом он что-то докажет? Да власть может быть какой угодно, но не должна быть слабой и в этом плане Лукашенко хорош, и она не должна быть мелочной. Вот эти условия содержания? Зачем издеваться над женщинами? Зачем их унижать? Тем более, что женская природа требует чуть большего ухода за собой. Зачем это все? Я понимаю, что, скорее всего, Лукашенко даже об этом не думает.

Они не преступники, они никого не убили. Они правонарушители. Зачем над ними издеваться?», – сказал Соловьев.

«Зачем такая жесть?» Елена Левченко рассказала про ужасы Окрестина