ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Забирай до 2000 BYN для ставок на любые события выходных!

01.11.2020 14:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Твои выходные станут ярче с белорусской букмекерской компанией Maxline, которая подготовила для своих клиентов целых 4 крутых бонуса!

4 бонуса, которые позволят прочувствовать всю глубину игры!

4 бонуса, созданные специально для тебя!

Бонус 100% к первому депозиту

Регистрируйся на любом из онлайн-ресурсов Maxline, пополняй свой игровой счет на сумму от 20 BYN и получай бонус до 250 BYN к первому депозиту.

Бонус 4% от каждого пополнения

Получай до 100 BYN за каждое пополнение игрового счета в пунктах приема ставок Maxline!

“Maxline платит” и “Maxline вернет”

Забирай бонусы до 1000 BYN в размере выигрыша по ставкам или в размере суммы ставок, которые оказались проигрышными.

Бонус “Прогноз”

Угадывай исходы матчей и получай до 2000 BYN каждый день в рамках бонуса «Прогноз»!

Платим мы – играешь ты!

Забирай до 2000 BYN для ставок на любые события выходных!

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Твои выходные станут ярче с белорусской букмекерской компанией Maxline, которая подготовила для своих клиентов целых 4 крутых бонуса! 4 бонуса, которые позволят...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Выводы из поражения минского "Динамо": праздники бы взять да отменить!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

31.10.2020
Mir24.TV Belarus
01.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика