Забирай до 2000 BYN для ставок на любые события выходных!

Источник материала: Tribuna.com

Твои выходные станут ярче с белорусской букмекерской компанией Maxline, которая подготовила для своих клиентов целых 4 крутых бонуса!

4 бонуса, которые позволят прочувствовать всю глубину игры!

4 бонуса, созданные специально для тебя!

Бонус 100% к первому депозиту

Регистрируйся на любом из онлайн-ресурсов Maxline, пополняй свой игровой счет на сумму от 20 BYN и получай бонус до 250 BYN к первому депозиту.

Бонус 4% от каждого пополнения

Получай до 100 BYN за каждое пополнение игрового счета в пунктах приема ставок Maxline!

“Maxline платит” и “Maxline вернет”

Забирай бонусы до 1000 BYN в размере выигрыша по ставкам или в размере суммы ставок, которые оказались проигрышными.

Бонус “Прогноз”

Угадывай исходы матчей и получай до 2000 BYN каждый день в рамках бонуса «Прогноз»!

Платим мы – играешь ты!



