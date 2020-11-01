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Гран-при Эмилии-Романьи. Хэмилтон выиграл гонку, Боттас – второй, Риккардо – третий, Квят – четвертый
01.11.2020 17:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Автодром Энцо и Дино Феррари, Имола
1 ноября 2020 года
Гонка
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
2. Валттери Боттас («Мерседес»)
3. Даниэль Риккардо («Рено»)
4. Даниил Квят («Альфа Таури»)
5. Шарль Леклер («Феррари»)
6. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт»)
7. Карлос Сайнс («Макларен»)
8. Ландо Норрис («Макларен»)
9. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)
10. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)
11. Николас Латифи («Уильямс»)
12. Ромен Грожан («Хаас»)
13. Себастьян Феттель («Феррари»)
14. Ланс Стролл («Рейсинг Пойнт»)
15. Алекс Албон («Ред Булл»)
Сошли:
16. Джордж Расселл («Уильямс»)
17. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
18. Кевин Магнуссен («Хаас»)
19. Эстебан Окон («Рено»)
20. Пьер Гасли («Альфа Таури»)
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Гран-при Эмилии-Романьи. Хэмилтон выиграл гонку, Боттас – второй, Риккардо – третий, Квят – четвертый
Гран-при Эмилии-Романьи Автодром Энцо и Дино Феррари, Имола 1 ноября 2020 года Гонка 1.
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