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Гран-при Эмилии-Романьи. Хэмилтон выиграл гонку, Боттас – второй, Риккардо – третий, Квят – четвертый

01.11.2020 17:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Гран-при Эмилии-Романьи

Автодром Энцо и Дино Феррари, Имола

1 ноября 2020 года

Гонка

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

2. Валттери Боттас («Мерседес»)

3. Даниэль Риккардо («Рено»)

4. Даниил Квят («Альфа Таури»)

5. Шарль Леклер («Феррари»)

6. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт»)

7. Карлос Сайнс («Макларен»)

8. Ландо Норрис («Макларен»)

9. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)

10. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)

11. Николас Латифи («Уильямс»)

12. Ромен Грожан («Хаас»)

13. Себастьян Феттель («Феррари»)

14. Ланс Стролл («Рейсинг Пойнт»)

15. Алекс Албон («Ред Булл»)

 

Сошли:

 

16. Джордж Расселл («Уильямс»)

17. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

18. Кевин Магнуссен («Хаас»)

19. Эстебан Окон («Рено»)

20. Пьер Гасли («Альфа Таури»)

 

Квят выдал лучшую квалификацию года под угрозой ухода из «Ф-1». Но все равно проиграл напарнику – тот взлетел в топ-4

Гран-при Эмилии-Романьи. Квалификация. Боттас выиграл поул, Хэмилтон – второй, Ферстаппен – третий, Гасли – четвертый, Квят – восьмой

 
 
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Гран-при Эмилии-Романьи Автодром Энцо и Дино Феррари, Имола 1 ноября 2020 года Гонка 1.
 
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