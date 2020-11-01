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Борьба за выживание: "Слуцк" сыграл перенесенный матч с "Энергетиком"

01.11.2020 17:55 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 ноя – Sputnik. "Энергетик-БГУ" и "Слуцк" встретились в воскресенье в перенесенном матче 23-го тура национального чемпионата, игра прошла в Молодечно и завершилась со счетом 2:0 в пользу "сахарных", сообщает Sputnik.

© Photo : Федерация хоккея Беларуси
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Первый тайм прошел довольно скучно: команды по пару раз обменялись ударами и ушли на перерыв. Вторая половина встречи началась с назначенного пенальти в ворота "студентов": Козлов не реализовал момент. Вскоре, однако, полузащитник "сахарных" Дмитрий Сасин забил с острого угла первый мяч, а спустя некоторое время и второй. "Энергетик" ничем не ответил.

Победа жизненно важна для футболистов из Слуцка, поскольку "сахарные" ведут борьбу за выживание с другим "сахарным" клубом из Городеи: команды имеют равное количество очков. Интрига в том, что в следующем туре коллективы сыграют между собой – проигравший, по сути, вылетит из высшей лиги.

До конца чемпионата остается три тура. На медали претендуют сразу 7 команд – БАТЭ, "Шахтер", "Динамо-Брест", "Неман", "Торпедо-БелАЗ", "Динамо-Минск", "Ислочь". Такого плотного расположения в турнирном тотале в истории высшей лиги не было давно.

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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До конца чемпионата Беларуси по футболу осталось три тура. Хватит ли этого "сахарным" для того, чтобы набрать очки и остаться в элите – большой вопрос.
 
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