Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 ноя – Sputnik. "Энергетик-БГУ" и "Слуцк" встретились в воскресенье в перенесенном матче 23-го тура национального чемпионата, игра прошла в Молодечно и завершилась со счетом 2:0 в пользу "сахарных", сообщает Sputnik.

Первый тайм прошел довольно скучно: команды по пару раз обменялись ударами и ушли на перерыв. Вторая половина встречи началась с назначенного пенальти в ворота "студентов": Козлов не реализовал момент. Вскоре, однако, полузащитник "сахарных" Дмитрий Сасин забил с острого угла первый мяч, а спустя некоторое время и второй. "Энергетик" ничем не ответил.

Победа жизненно важна для футболистов из Слуцка, поскольку "сахарные" ведут борьбу за выживание с другим "сахарным" клубом из Городеи: команды имеют равное количество очков. Интрига в том, что в следующем туре коллективы сыграют между собой – проигравший, по сути, вылетит из высшей лиги.

До конца чемпионата остается три тура. На медали претендуют сразу 7 команд – БАТЭ, "Шахтер", "Динамо-Брест", "Неман", "Торпедо-БелАЗ", "Динамо-Минск", "Ислочь". Такого плотного расположения в турнирном тотале в истории высшей лиги не было давно.

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