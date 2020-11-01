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Светлана Тихановская: «Введение санкций против НОКа Беларуси станет для Лукашенко личным ударом»
01.11.2020 20:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская считает, что санкции в отношении НОКа Беларуси станут для Александра Лукашенко личным ударом.
«Введение санкций против НОКа Беларуси станет для Лукашенко личным ударом», – сказала Тихановская.
Напомним, Лукашенко возглавляет НОК Беларуси.
Ранее сообщалось, что МОК проверит целевое расходование средств, перечисленных НОК Беларуси. Также сообщалось, что на Олимпиаде в Токио могут запретить флаг Беларуси.
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Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская считает, что санкции в отношении НОКа Беларуси станут для Александра Лукашенко личным ударом.
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