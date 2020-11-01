Светлана Тихановская: «Введение санкций против НОКа Беларуси станет для Лукашенко личным ударом»

Источник материала: Tribuna.com

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская считает, что санкции в отношении НОКа Беларуси станут для Александра Лукашенко личным ударом.

«Введение санкций против НОКа Беларуси станет для Лукашенко личным ударом», – сказала Тихановская.

Напомним, Лукашенко возглавляет НОК Беларуси.

Ранее сообщалось, что МОК проверит целевое расходование средств, перечисленных НОК Беларуси. Также сообщалось, что на Олимпиаде в Токио могут запретить флаг Беларуси.