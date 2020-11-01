ЦСКА Гончаренко возглавил таблицу РПЛ, «Зенит» – 2-й, «Спартак» – 3-й по итогам 13-го тура

Источник материала: Tribuna.com

ЦСКА обыграл «Ротор» (1:0) в матче 13-го тура РПЛ .

Команда Виктора Гончаренко набрала 28 очков и вышла на первое место в таблице РПЛ.

«Зенит» идет на втором месте, «Спартак» – на третьем. Обе команды набрали по 27 баллов после 13 матчей, но петербуржцы опережают красно-белых по дополнительным показателям.

«Спартак» лидировал перед этим туром, но дома поиграл «Ростову» (0:1). «Зенит» победил «Химки» на выезде (2:0).



