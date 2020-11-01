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Бекхэм, Бензема, Пьянич, Кимпембе, Бакайоко лайкнули пост Хабиба об исламе и Макроне

01.11.2020 21:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Несколько действующих и бывших футболистов лайкнули пост Хабиба Нурмагомедова, где чемпион UFC в легком весе объяснил свои высказывания в адрес президента Франции Эммануэля Макрона.

В первом посте Хабиб оскорбил политика, написав: «Да обезобразит Всевышний лицо этой твари». Во втором посте Нурмагомедов среди прочего написал следующее: «Пусть Аллах обрушит свое наказание на каждого, кто покушается на честь лучшего из людей – пророка Мухаммада».

Пост лайкнули экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и «Реала» Дэвид Бекхэм, нападающий «Реала» Карим Бензема, хавбек «Барселоны» Миралем Пьянич, защитник «ПСЖ» Преснель Кимпембе, защитник «Кристал Пэлас» Мамаду Сако, выступающий в аренде в «Наполи» хавбек «Челси» Тьемуэ Бакайоко, хавбек «Реджины» Рикардо Фати и другие.

Макрон после убийства профессора Самюэля Пати, которого обезглавил 18-летний чеченец Абдуллах Анзоров за показ карикатуры на пророка Мухаммеда, назвал случившееся «исламским терактом». Позже по всей Франции прошли акции памяти Пати, учителю посмертно была присуждена высшая награда страны – орден Почетного легиона.


Хабиб назвал Макрона тварью и выложил его фотографию с отпечатком ботинка на лице

 
 
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Несколько действующих и бывших футболистов лайкнули пост Хабиба Нурмагомедова, где чемпион UFC в легком весе объяснил свои высказывания в адрес президента...
 
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