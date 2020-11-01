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Бекхэм, Бензема, Пьянич, Кимпембе, Бакайоко лайкнули пост Хабиба об исламе и Макроне
01.11.2020 21:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Несколько действующих и бывших футболистов лайкнули пост Хабиба Нурмагомедова, где чемпион UFC в легком весе объяснил свои высказывания в адрес президента Франции Эммануэля Макрона.
В первом посте Хабиб оскорбил политика, написав:
Пост лайкнули экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и
Макрон после убийства профессора Самюэля Пати, которого обезглавил 18-летний чеченец Абдуллах Анзоров за показ карикатуры на пророка Мухаммеда, назвал случившееся «исламским терактом». Позже по всей Франции прошли акции памяти Пати, учителю посмертно была присуждена высшая награда страны – орден Почетного легиона.
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Несколько действующих и бывших футболистов лайкнули пост Хабиба Нурмагомедова, где чемпион UFC в легком весе объяснил свои высказывания в адрес президента...
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