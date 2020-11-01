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«Ливерпуль» вышел на первое место в АПЛ по итогам 7-го тура после второго поражения «Эвертона» подряд

01.11.2020 22:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В чемпионате Англии сменился лидер по итогам 7-го тура. Им стал «Ливерпуль».

«Эвертон» сегодня уступил «Ньюкаслу» (1:2). После этого матча у «ирисок» осталось 13 очков.

«Ливерпуль», набравший 16 баллов, стал единоличным лидером в турнирной таблице. Команда Юргена Клоппа вчера обыграла «Вест Хэм» (2:1).

А «Эвертон» после четырех побед и ничьей на старте сезона проиграл второй раз подряд. Перед этим команда Карло Анчелотти уступила «Саутгемптону» (0:2).


В следующем туре «Ливерпуль» в гостях сыграет с «Манчестер Сити». «Эвертон» примет «Манчестер Юнайтед».

 
 
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