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«Ливерпуль» вышел на первое место в АПЛ по итогам 7-го тура после второго поражения «Эвертона» подряд
01.11.2020 22:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В чемпионате Англии сменился лидер по итогам 7-го тура. Им стал «Ливерпуль».
«Ливерпуль», набравший 16 баллов, стал единоличным лидером в турнирной таблице. Команда Юргена Клоппа вчера обыграла «Вест Хэм» (2:1).
А «Эвертон» после четырех побед и ничьей на старте сезона проиграл второй раз подряд. Перед этим команда Карло Анчелотти уступила «Саутгемптону» (0:2).
В следующем туре
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«Ливерпуль» вышел на первое место в АПЛ по итогам 7-го тура после второго поражения «Эвертона» подряд
В чемпионате Англии сменился лидер по итогам 7-го тура.
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