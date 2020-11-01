Латвии потребуется около четырех месяцев на создание второй ледовой арены для ЧМ-2021

Источник материала: Tribuna.com

В случае, если Латвии придется полностью взять на себя проведение чемпионата мира по хоккею, обустройство второй ледовой арены может потребовать около четырех месяцев, заявил агентству LETA руководитель организующей первенство мира компании Hokeja akadēmija Эдгар Бунцис.

В следующем году чемпионат мира по хоккею должны принимать Минск и Рига, однако по политическим причинам правительство Латвии не хочет проводить первенство мира совместно с Беларусью.

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель на этой неделе отметил в интервью Sports Illustrated, что кроме «Арены Рига» у Латвии есть еще один ледовый холл, отвечающий требованиям для проведения игр чемпионата мира. При этом Фазель впервые публично заявил, что помимо пандемии Covid-19 актуальным для проведения чемпионата мира является и вопрос политической ситуации в Беларуси.

В Латвийской федерации хоккея есть план на случай, если Латвии придется провести весь чемпионат самостоятельно.

В 2006 году, когда Рига впервые принимала чемпионат мира, матчи проходили в «Арене Рига» и на ледовой площадке, оборудованной в спортивном холле «Сконто». Бунцис признал, что один из сценариев предусматривает создание похожей площадки.

«Техническое решение очень похоже на то, что было в 2006 году, только более качественное и хорошее. Думаю, с точки зрения технического исполнения, это могло бы занять около четырех месяцев», – сказал Бунцис.

Впрочем, отметил он, пока это только теоретическое решение, Международная федерация хоккея пока не принимала никаких решений о переносе части чемпионата, а потому и более подробной информации о проекте не будет.

Известно лишь, что площадка не будет оборудована в холле «Сконто».

Решение об изменении в проведении чемпионата мира может быть принято 18 ноября на заседании Совета Международной федерации хоккея.