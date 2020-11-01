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Единая лига ВТБ. «Цмокi-Мiнск» проиграли «Зелена-Гуре»
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Источник материала:
Tribuna.com
В воскресенье, 1 ноября, проходят четыре матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ-2020/21.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
1 ноября, 13.00, «Баскет-холл»
- Локомотив-Кубань
-
Кроуфорд (22),
Уильямс (16 + 13 подборов),
Калниетис (10 + 9 подборов + 14 передач),
Кузминскас (5),
Мартюк (5) старт;
Херви (22 + 8 подборов),
Каммингс (6),
Ильницкий (4),
Мотовилов (3).
- УНИКС
-
Браун (18 + 8 подборов),
Кэнан (8),
Уайт (6),
Уолтерс (5),
Узинский (5) старт;
Морган (18 + 8 подборов),
Смит (16),
Колесников (5),
Жбанов (0),
Антипов (0).
- Дата проведения
-
1 ноября, 14.00, «УСК ЦСКА им. А.Я. Гомельского»
- ЦСКА
-
Шенгелия (16 + 6 передач),
Хэкетт (8 + 6 передач),
Милутинов (8),
Хиллиард (5),
Курбанов (5) старт;
Ухов (18 + 6 передач),
Антонов (16),
Стрелниекс (10),
Боломбой (10),
Хоменко (7),
Лопатин (4),
Джеймс (2).
- Енисей
-
М.Кулагин (21 + 6 потерь),
Бэттл (8),
Хэммондс (8),
Джонсон (4),
Гудумак (2) старт;
Хог (10),
Комиссаров (5),
Балашов (2),
Митусов (0),
Сонько (0).
- Дата проведения
-
1 ноября, 17.00, «Сибур Арена»
- Зенит
-
Пангос (14 + 9 передач),
Пойтресс (8),
Холлинз (7),
Риверс (5),
Томас (5) старт;
Пушков (13),
Зубков (10 + 9 подборов),
Фридзон (9),
Трушкин (9),
Понитка (5),
Хвостов (0),
Вольхин (0).
- Астана
-
Томпсон (16),
Томас (10),
Мейерс (8),
Дж. Хилл (0),
Пан (0) старт;
Марбл (13),
Мурзагалиев (2),
Гаврилов (2),
Майдекин (1),
Щербак (0),
Бажин (0),
Силиньш (0).
Положение команд: Зенит – 4-0, Парма – 2-0, УНИКС – 2-0, Локомотив-Кубань – 4-1, ЦСКА – 3-1, Нижний Новгород – 2-1, Автодор – 2-2, Цмоки-Минск – 1-2, Химки – 2-4, Астана – 1-3, Енисей – 0-3, Калев – 0-3, Зелена-Гура – 1-4.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Теги
: Минск
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В воскресенье, 1 ноября, проходят четыре матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ-2020/21.
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