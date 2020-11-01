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Единая лига ВТБ. «Цмокi-Мiнск» проиграли «Зелена-Гуре»

01.11.2020 22:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В воскресенье, 1 ноября, проходят четыре матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ-2020/21.

 

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Локомотив-Кубань – УНИКС 93:81 (15:28, 26:11, 28:26, 24:16)
Дата проведения
1 ноября, 13.00, «Баскет-холл»
Онлайн матча
Локомотив-Кубань
Кроуфорд (22), Уильямс (16 + 13 подборов), Калниетис (10 + 9 подборов + 14 передач), Кузминскас (5), Мартюк (5)  старт; Херви (22 + 8 подборов), Каммингс (6), Ильницкий (4), Мотовилов (3).
УНИКС
Браун (18 + 8 подборов), Кэнан (8), Уайт (6), Уолтерс (5), Узинский (5)  старт; Морган (18 + 8 подборов), Смит (16), Колесников (5), Жбанов (0), Антипов (0).

ЦСКА – Енисей 109:60 (24:12, 31:22, 20:13, 34:13)
Дата проведения
1 ноября, 14.00, «УСК ЦСКА им. А.Я. Гомельского»
Онлайн матча
ЦСКА
Шенгелия (16 + 6 передач), Хэкетт (8 + 6 передач), Милутинов (8), Хиллиард (5), Курбанов (5)  старт; Ухов (18 + 6 передач), Антонов (16), Стрелниекс (10), Боломбой (10), Хоменко (7), Лопатин (4), Джеймс (2).
Енисей
М.Кулагин (21 + 6 потерь), Бэттл (8), Хэммондс (8), Джонсон (4), Гудумак (2)  старт; Хог (10), Комиссаров (5), Балашов (2), Митусов (0), Сонько (0).

Зенит – Астана 85:52 (27:14, 11:13, 23:6, 24:19)
Дата проведения
1 ноября, 17.00, «Сибур Арена»
Онлайн матча
Зенит
Пангос (14 + 9 передач), Пойтресс (8), Холлинз (7), Риверс (5), Томас (5)  старт; Пушков (13), Зубков (10 + 9 подборов), Фридзон (9), Трушкин (9), Понитка (5), Хвостов (0), Вольхин (0).
Астана
Томпсон (16), Томас (10), Мейерс (8), Дж. Хилл (0), Пан (0)  старт; Марбл (13), Мурзагалиев (2), Гаврилов (2), Майдекин (1), Щербак (0), Бажин (0), Силиньш (0).

Зелена-Гура – Цмоки-Минск 89:75 (24:13, 24:28, 16:11, 25:23)
Дата проведения
1 ноября, 20.00, «Рекреационно-спортивный центр»
Онлайн матча

Положение команд: Зенит – 4-0, Парма – 2-0, УНИКС – 2-0, Локомотив-Кубань – 4-1, ЦСКА – 3-1, Нижний Новгород – 2-1, Автодор – 2-2, Цмоки-Минск – 1-2, Химки – 2-4, Астана – 1-3, Енисей – 0-3, Калев – 0-3, Зелена-Гура – 1-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
Теги: Минск
 
 
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В воскресенье, 1 ноября, проходят четыре матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ-2020/21.
 
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