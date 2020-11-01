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Владимир Корытько: «Думаю, чемпионом станет БАТЭ, но хотелось бы видеть «Шахтер»

02.11.2020 06:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Старший тренер Академии футбола АБФФ Владимир Корытько поделился мнением о том, кто станет чемпионом Беларуси.

- 3 тура до конца чемпионата. Впереди матч «Шахтер» – БАТЭ. Это чемпионский матч?

– Обе команды находятся в верхней части таблицы, поэтому на, мой взгляд, это будет чемпионский матч.

- Недавно казалось, что самый комфортный календарь у «Немана». Чего не хватило этой команде?

– Мне кажется, опыта. У «Немана» неплохой состав, но таких матчей и таких концовок у них никогда не было. «Золотой матч» с БАТЭ был давно.

- И БАТЭ, и «Шахтер» сменили тренеров. Насколько это оправдано было делать?

– Это вопросы руководству. Что касается опыта, то Григорчук, конечно, опытнее Лисовского. Но атмосфера БАТЭ, ребята там обладают большим опытом таких концовок. В плане опыта игроков – здесь преимущество БАТЭ.

- Кто станет чемпионом?

– Я думаю, что БАТЭ, но хотелось бы видеть «Шахтер», — сказал Корытько в эфире канала ОНТ.

 
 
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Старший тренер Академии футбола АБФФ Владимир Корытько поделился мнением о том, кто станет чемпионом Беларуси.
 
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