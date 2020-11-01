Дэнни Тэйлор: «Конечно, хотелось бы дебютировать за сборную, но сейчас в мире есть более важные вещи. Это здоровье»

Источник материала: Tribuna.com

Вратарь минского «Динамо» Дэнни Тэйлор после матча с «Локомотивом» (1:4) отметил, что есть дела важнее дебюта за сборную Беларуси.

– Была неплохая игра. Хорошо провели первый период, были возможности во втором, но, к сожалению, не смогли реализовать свои шансы и добиться положительного результата. В целом, думаю, зрителям было интересно.

- Дэнни, после долгого перерыва как себя чувствуете?

– Все хорошо, спасибо. После первого периода было тяжеловато, но потом все нормализовалось. Сейчас много тренируюсь, рад был вернуться в команду, поэтому всё в порядке.

- Один из тренеров сборной Беларуси говорил, что бы уже в ноябре вы можете дебютировать. Но турнир отменили. Не обидно?

– Конечно, хотелось бы дебютировать за сборную, но сейчас в мире есть более важные вещи. Это здоровье. В то же время я рад, что нам удаётся играть в КХЛ, – сказал Тэйлор.