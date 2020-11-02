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«Он одобряет джиxaдизм». Заместитель Мapин Лe Пeн потребовал убрать Кимпембе из сборной Франции за лайк под постом Xaбиба
02.11.2020 08:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Французский политик Жордан Барделля, вице-президент партии «Национальное объединение» (бывший «Национальный фpoнт»), призвал исключить защитника
Хабиб
Кимпембе объяснил лайк публикации
«Я не знаю русского языка». Это официальное оправдание? Людей принимают за идиотов.
Больше никакой сборной Франции для Кимпембе, того, кто одобряет джихадизм в инстаграме, который не хочет нести ответственность и принимает нас за имбецилов.
Хватит наивности, давайте больше ничего не упустим!» – заявил политик в твиттере.
«Национальное объединение» – консервативная националистическая партия, которую возглавляет Марин Ле Пен, в 2017 году соперничавшая с Макроном на выборах президента Франции.
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«Он одобряет джиxaдизм». Заместитель Мapин Лe Пeн потребовал убрать Кимпембе из сборной Франции за лайк под постом Xaбиба
Французский политик Жордан Барделля, вице-президент партии «Национальное объединение» (бывший «Национальный фpoнт»), призвал исключить защитника «ПСЖ» Преснеля...
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