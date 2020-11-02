«Он одобряет джиxaдизм». Заместитель Мapин Лe Пeн потребовал убрать Кимпембе из сборной Франции за лайк под постом Xaбиба

Источник материала: Tribuna.com

Французский политик Жордан Барделля, вице-президент партии «Национальное объединение» (бывший «Национальный фpoнт»), призвал исключить защитника «ПСЖ» Преснеля Кимпембе из сборной страны за лайк посту чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова .

Хабиб оскорбил президента Франции Эммануэля Макрона, после чего написал второй пост, где среди прочего выразился так: « Пусть Аллах обрушит свое наказание на каждого, кто покушается на честь лучшего из людей – пророка Мухаммада».

Кимпембе объяснил лайк публикации незнанием русского языка .

«Я не знаю русского языка». Это официальное оправдание? Людей принимают за идиотов.

Больше никакой сборной Франции для Кимпембе, того, кто одобряет джихадизм в инстаграме, который не хочет нести ответственность и принимает нас за имбецилов.

Хватит наивности, давайте больше ничего не упустим!» – заявил политик в твиттере.

«Национальное объединение» – консервативная националистическая партия, которую возглавляет Марин Ле Пен, в 2017 году соперничавшая с Макроном на выборах президента Франции.

Бекхэм, Бензема, Пьянич, Кимпембе, Бакайоко лайкнули пост Хабиба об исламе и Макроне