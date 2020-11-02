ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Он одобряет джиxaдизм». Заместитель Мapин Лe Пeн потребовал убрать Кимпембе из сборной Франции за лайк под постом Xaбиба

02.11.2020 08:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Французский политик Жордан Барделля, вице-президент партии «Национальное объединение» (бывший «Национальный фpoнт»), призвал исключить защитника «ПСЖ» Преснеля Кимпембе из сборной страны за лайк посту чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Хабиб оскорбил президента Франции Эммануэля Макрона, после чего написал второй пост, где среди прочего выразился так: «Пусть Аллах обрушит свое наказание на каждого, кто покушается на честь лучшего из людей – пророка Мухаммада».

Кимпембе объяснил лайк публикации незнанием русского языка.

«Я не знаю русского языка». Это официальное оправдание? Людей принимают за идиотов.

Больше никакой сборной Франции для Кимпембе, того, кто одобряет джихадизм в инстаграме, который не хочет нести ответственность и принимает нас за имбецилов.

Хватит наивности, давайте больше ничего не упустим!» – заявил политик в твиттере. 

«Национальное объединение» – консервативная националистическая партия, которую возглавляет Марин Ле Пен, в 2017 году соперничавшая с Макроном на выборах президента Франции.

Бекхэм, Бензема, Пьянич, Кимпембе, Бакайоко лайкнули пост Хабиба об исламе и Макроне

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Французский политик Жордан Барделля, вице-президент партии «Национальное объединение» (бывший «Национальный фpoнт»), призвал исключить защитника «ПСЖ» Преснеля...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Владимир Корытько: «Думаю, чемпионом станет БАТЭ, но хотелось бы видеть «Шахтер»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

01.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика