|
Лидерам сборной Беларуси по пляжному футболу Бриштелю, Макаревичу и другим не продлили контракты. В августе они выступили за новые выборы
02.11.2020 11:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
По итогам переаттестации национальной команды Беларуси, проведенной Министерством спорта республики, контракты на 2021 год с рядом игроков не будут продлены. Об этом
Причина, по которой соглашения не пролонгируются, не лежит в плоскости спортивных показателей. Среди футболистов, которые на данный момент не смогут защищать цвета национальной сборной в 2021 году, фигурируют такие имена и фамилии, как Валерий Макаревич, Игорь Бриштель, Илья Савич, Иван Миранович и другие.
Также неясной остается ситуация с испанским тренерским штабом команды.
Отметим, что Макаревич, Савич и Бриштель
Сборная Беларуси на сегодня занимает 15-ю строчку в мировом и 6-е место в европейском рейтинге сборных.
Напомним, в августе в редакцию Tribuna.com обратились футболисты сборной Беларуси по пляжному футболу и попросили передать свое послание белорусскому народу. Спортсмены выступили против насилия со стороны силовых органов в отношении протестующих против результатов президентских выборов в Беларуси, где, по официальным данным ЦИК, победил Александр Лукашенко. В списке футболистов, подписавших присланный текст, есть вышеуказанные фамилии игроков, с которыми Минспорта не продлило контракт.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лидерам сборной Беларуси по пляжному футболу Бриштелю, Макаревичу и другим не продлили контракты. В августе они выступили за новые выборы
По итогам переаттестации национальной команды Беларуси, проведенной Министерством спорта республики, контракты на 2021 год с рядом игроков не будут продлены.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)