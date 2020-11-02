Лидерам сборной Беларуси по пляжному футболу Бриштелю, Макаревичу и другим не продлили контракты. В августе они выступили за новые выборы

Источник материала: Tribuna.com

По итогам переаттестации национальной команды Беларуси, проведенной Министерством спорта республики, контракты на 2021 год с рядом игроков не будут продлены. Об этом BSRussia сообщил источник в Ассоциации «Федерация пляжного футбола» (АФПФ).

Причина, по которой соглашения не пролонгируются, не лежит в плоскости спортивных показателей. Среди футболистов, которые на данный момент не смогут защищать цвета национальной сборной в 2021 году, фигурируют такие имена и фамилии, как Валерий Макаревич, Игорь Бриштель, Илья Савич, Иван Миранович и другие.

Также неясной остается ситуация с испанским тренерским штабом команды.

Отметим, что Макаревич, Савич и Бриштель составили топ-3 в голосовании за лучшего пляжного футболиста Беларуси-2019.

Сборная Беларуси на сегодня занимает 15-ю строчку в мировом и 6-е место в европейском рейтинге сборных.

Напомним, в августе в редакцию Tribuna.com обратились футболисты сборной Беларуси по пляжному футболу и попросили передать свое послание белорусскому народу. Спортсмены выступили против насилия со стороны силовых органов в отношении протестующих против результатов президентских выборов в Беларуси, где, по официальным данным ЦИК, победил Александр Лукашенко. В списке футболистов, подписавших присланный текст, есть вышеуказанные фамилии игроков, с которыми Минспорта не продлило контракт.

Игроки сборной Беларуси по пляжному футболу: «Требуем освобождения всех задержанных, прекращения насилия со стороны силовиков, а также проведения честных выборов»