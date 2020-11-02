Тумиловичу, Самсонову и Магалецкому также не продлили контракт со сборной по пляжному футболу. Они подписали письмо за новые выборы

Источник материала: Tribuna.com

По информации Tribuna.com, по итогам переаттестации национальной команды Беларуси по пляжному футболу, проведенной Минспорта Беларуси, контракты на 2021 год не продлены также с Константином Магалецким, Денисом Самсоновым и тренером Геннадием Тумиловичем. Они также подписали письмо пляжников с требованием провести честные выборы и прекратить насилие в стране.

Ранее сообщалось о том, что еще одни подписанты обращения Валерий Макаревич, Игорь Бриштель, Илья Савич, Иван Миранович и другие также не будут выступать за национальную команду.

Напомним, футболисты сборной Беларуси по пляжному футболу в августе обратились в редакцию Tribuna.com и попросили передать свое послание белорусскому народу. Спортсмены выступили против насилия со стороны силовых органов в отношении протестующих против результатов президентских выборов в Беларуси, где, по официальным данным ЦИК, победил Александр Лукашенко. В списке футболистов, подписавших присланное заявление есть вышеуказанные фамилии игроков, с которыми Минспорта не продлило контракт.

Скардино, Зверева, Барабанщикова, Тумилович, Дулуб, Герасименя, Романовская и еще 1000 спортсменов подписали письмо за отставку Лукашенко и против насилия