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Тумиловичу, Самсонову и Магалецкому также не продлили контракт со сборной по пляжному футболу. Они подписали письмо за новые выборы
02.11.2020 13:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
По информации Tribuna.com, по итогам переаттестации национальной команды Беларуси по пляжному футболу, проведенной Минспорта Беларуси, контракты на 2021 год не продлены также с Константином Магалецким, Денисом Самсоновым и тренером Геннадием Тумиловичем. Они также подписали письмо пляжников с требованием провести честные выборы и прекратить насилие в стране.
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Напомним, футболисты сборной Беларуси по пляжному футболу
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Тумиловичу, Самсонову и Магалецкому также не продлили контракт со сборной по пляжному футболу. Они подписали письмо за новые выборы
По информации Tribuna.com, по итогам переаттестации национальной команды Беларуси по пляжному футболу, проведенной Минспорта Беларуси, контракты на 2021 год не продлены...
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