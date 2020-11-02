Левченко об увольнении игроков сборной по пляжному футболу: «Очередное дно. А как на это отреагировали партнеры по команде?»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусская баскетболистка Елена Левченко отреагировала на то, что Константину Магалецкому, Денису Самсонову, тренеру Геннадию Тумиловичу, Валерию Макаревичу, Игорю Бриштелю, Илье Савичу, Ивану Мирановичу не продлили контракт со сборной по пляжному футболу.

Спортсмены выступили против насилия со стороны силовых органов в отношении протестующих против результатов президентских выборов в Беларуси, где, по официальным данным ЦИК, победил Александр Лукашенко.

«Это как? Очередное дно и доказательства того, что тебя не ценят как профессионала. А как на это отреагировали партнеры по команде?» – написала Левченко в своем Instagram.