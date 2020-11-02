ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Левченко об увольнении игроков сборной по пляжному футболу: «Очередное дно. А как на это отреагировали партнеры по команде?»

02.11.2020 19:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Белорусская баскетболистка Елена Левченко отреагировала на то, что Константину Магалецкому, Денису Самсонову, тренеру Геннадию Тумиловичу, Валерию Макаревичу, Игорю Бриштелю, Илье Савичу, Ивану Мирановичу не продлили контракт со сборной по пляжному футболу.

Спортсмены выступили против насилия со стороны силовых органов в отношении протестующих против результатов президентских выборов в Беларуси, где, по официальным данным ЦИК, победил Александр Лукашенко. 

«Это как? Очередное дно и доказательства того, что тебя не ценят как профессионала. А как на это отреагировали партнеры по команде?» – написала Левченко в своем Instagram.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская баскетболистка Елена Левченко отреагировала на то, что Константину Магалецкому, Денису Самсонову, тренеру Геннадию Тумиловичу, Валерию Макаревичу,...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Николай Ходасевич: «Пиар-возвращение Милевского в Украину – идеально. И не важно, как будет играть его новая команда. Свою миссию он выполнит»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

01.11.2020
Mir24.TV Belarus
02.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика