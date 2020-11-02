ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Замминистра спорта Дурнов: «Спортивная отрасль довольно динамична. Это, конечно же, благодаря тому, что глава государства и президент НОК влияет на эти процессы»

02.11.2020 20:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Первый заместитель министра спорта и туризма Вячеслав Дурнов поделился мнением о развитии спорта в Беларуси.

«Наша республика активно участвует в международной жизни как суверенное государство. И все эти годы спортивные кодексы также успешно развиваются наряду с другими отраслями. Спортивная отрасль довольно динамична. Это, конечно же, благодаря тому, что глава государства и президент национального олимпийского комитета влияет на эти процессы. Остальные госструктуры реагируют оперативно и адекватно на все запросы спортивной отрасли, которые существуют в нашей стране.

Мы практически формируем личность человека вместе со школами и другими учебными заведениями. Роль тренера-преподавателя в спортивных учреждениях – формирование личности, патриота и человека, который действительно понимает, как и чем живет страна», – сказал Дурнов.

 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первый заместитель министра спорта и туризма Вячеслав Дурнов поделился мнением о развитии спорта в Беларуси.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Защитник сборной Савич о финансовых потерях от увольнения: «Полставки в министерстве спорта – 370 рублей»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

01.11.2020
Mir24.TV Belarus
02.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика