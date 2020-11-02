Замминистра спорта Дурнов: «Спортивная отрасль довольно динамична. Это, конечно же, благодаря тому, что глава государства и президент НОК влияет на эти процессы»

Источник материала: Tribuna.com

Первый заместитель министра спорта и туризма Вячеслав Дурнов поделился мнением о развитии спорта в Беларуси.

«Наша республика активно участвует в международной жизни как суверенное государство. И все эти годы спортивные кодексы также успешно развиваются наряду с другими отраслями. Спортивная отрасль довольно динамична. Это, конечно же, благодаря тому, что глава государства и президент национального олимпийского комитета влияет на эти процессы. Остальные госструктуры реагируют оперативно и адекватно на все запросы спортивной отрасли, которые существуют в нашей стране.

Мы практически формируем личность человека вместе со школами и другими учебными заведениями. Роль тренера-преподавателя в спортивных учреждениях – формирование личности, патриота и человека, который действительно понимает, как и чем живет страна», – сказал Дурнов.