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Защитник сборной Савич о финансовых потерях от увольнения: «Полставки в министерстве спорта – 370 рублей»

02.11.2020 20:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Один из лидеров сборной Беларуси по пляжному футболу Илья Савич рассказал о финансовых потерях от увольнения из сборной Беларуси.

– В сборной вы же не получали каких-то больших денег…

– Да, у 90 процентов ребят есть какая-то основная работа. Сборная – это хорошая подработка, но содержать себя на эти деньги просто нереально. 

– Цифры в контрактах – секрет? 

– Какие тут секреты? Полставки в министерстве спорта – 370 рублей. Но, если честно, сегодня телефон просто разрывается от звонков. Пишут и звонят люди, с которыми даже никогда не общался. Поддержка чувствуется. Как говорится, нас большинство, поэтому все идет нормально, – сказал Савич.

В августе лучшие «пляжники» Беларуси потребовали честных выборов, в октябре их втихаря убрали из сборной: как это сделали и что игроки потеряли

 
 
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Один из лидеров сборной Беларуси по пляжному футболу Илья Савич рассказал о финансовых потерях от увольнения из сборной Беларуси.
 
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