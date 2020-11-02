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Защитник сборной Савич о финансовых потерях от увольнения: «Полставки в министерстве спорта – 370 рублей»
02.11.2020 20:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Один из лидеров сборной Беларуси по пляжному футболу Илья Савич рассказал о финансовых потерях от увольнения из сборной Беларуси.
– В сборной вы же не получали каких-то больших денег…
– Да, у 90 процентов ребят есть какая-то основная работа. Сборная – это хорошая подработка, но содержать себя на эти деньги просто нереально.
– Цифры в контрактах – секрет?
– Какие тут секреты? Полставки в министерстве спорта – 370 рублей. Но, если честно, сегодня телефон просто разрывается от звонков. Пишут и звонят люди, с которыми даже никогда не общался. Поддержка чувствуется. Как говорится, нас большинство, поэтому все идет нормально, – сказал Савич.
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Защитник сборной Савич о финансовых потерях от увольнения: «Полставки в министерстве спорта – 370 рублей»
Один из лидеров сборной Беларуси по пляжному футболу Илья Савич рассказал о финансовых потерях от увольнения из сборной Беларуси.
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