Николай Ходасевич: «Шахтер» не добьется победы в игре с БАТЭ. А соответственно, если и будет еще претендовать на чемпионство, то достаточно условно»

Источник материала: Tribuna.com

Журналист Николай Ходасевич считает, что «Шахтер» не победит БАТЭ в предстоящем туре чемпионата Беларуси.

«Шахтер» не добьется победы в домашней встрече над БАТЭ. А соответственно, если и будет еще претендовать на чемпионство, то достаточно условно.