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Николай Ходасевич: «Шахтер» не добьется победы в игре с БАТЭ. А соответственно, если и будет еще претендовать на чемпионство, то достаточно условно»
02.11.2020 20:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Журналист Николай Ходасевич считает, что «Шахтер» не победит БАТЭ в предстоящем туре чемпионата Беларуси.
«Шахтер» не добьется победы в домашней встрече над БАТЭ. А соответственно, если и будет еще претендовать на чемпионство, то достаточно условно.
Вы спросите почему? Я думаю ,что БАТЭ, во-первых, не проиграет. БАТЭ приедет, в двухнедельном цикле поработав, изголодавшись, подготовившись и включив полную мотивацию и тот опыт, который есть сейчас у игроков обоймы Александра Лисовского. Опыт потрясающий. Я думаю, что они должны его использовать ровно в этой ситуации сейчас. И если они его используют, несмотря на даже тяжелый график, у БАТЭ самый тяжелый график, БАТЭ будет претендовать на то самое чемпионство, о котором я говорил на одном из минувших стримов», – сказал Ходасевич в эфире своего
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Николай Ходасевич: «Шахтер» не добьется победы в игре с БАТЭ. А соответственно, если и будет еще претендовать на чемпионство, то достаточно условно»
Журналист Николай Ходасевич считает, что «Шахтер» не победит БАТЭ в предстоящем туре чемпионата Беларуси.
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