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Николай Ходасевич: «Мне кажется, что брестское «Динамо» может даже не попасть в тройку»

02.11.2020 21:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Журналист Николай Ходасевич поделился мнением о перспективах брестского «Динамо» в борьбе за медали.

«Мне кажется, что брестское «Динамо» может даже не попасть в тройку, хотя находится сейчас на грани. Почему? Потому что следующий домашний матч против жодинского «Торпедо», которое на ходу, — это раз. Второе: без Хачериди в центре обороны у брестского «Динамо» может быть очень много проблем против группы атаки «Торпедо-БелАЗ».

Мы понимаем, что все, что нужно будет сделать брестскому «Динамо» – это забить больше, чем оно пропустит. Сможет ли оно забить больше? Тоже не уверен», – сказал Ходасевич в эфире своего YouTube-канала.

 
 
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Журналист Николай Ходасевич поделился мнением о перспективах брестского «Динамо» в борьбе за медали.
 
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