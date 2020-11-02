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Николай Ходасевич: «Мне кажется, что брестское «Динамо» может даже не попасть в тройку»
02.11.2020 21:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Журналист Николай Ходасевич поделился мнением о перспективах брестского «Динамо» в борьбе за медали.
«Мне кажется, что брестское «Динамо» может даже не попасть в тройку, хотя находится сейчас на грани. Почему? Потому что следующий домашний матч против жодинского
Мы понимаем, что все, что нужно будет сделать брестскому «Динамо» – это забить больше, чем оно пропустит. Сможет ли оно забить больше? Тоже не уверен», – сказал Ходасевич в эфире своего
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Журналист Николай Ходасевич поделился мнением о перспективах брестского «Динамо» в борьбе за медали.
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