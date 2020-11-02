Ситникова о закрытии магазинов OZ.BY: «Это уже просто ######! Говорят, что смотреть, что читать, что жрать и что носить»

Источник материала: Tribuna.com

Многократная чемпионка Беларуси по муай тай Александра Ситникова отреагировала на закрытие нескольких магазинов OZ.BY.

«Дна даже не видно! Можно сколько угодно рассуждать про кукловодов и провокаторов на улицах, но это уже просто ###### [конец]! Говорят, что смотреть, что читать, в какие магазины ходить, что жрать и что носить. Даже не пытаются сделать вид, что законно все, уже тупо все равном им и похер на то, как это выглядит!» – написала Ситникова в своем Instagram.

Добавим, что на неопределенный срок власти закрыли три региональных магазина, а также два в городе Минск. OZ.by — сеть из 30 магазинов в 13 городах Беларуси, а также один из крупнейших интернет-магазинов в стране.