Глава пресс-службы «Карабаха» призвал убивать армян. Клуб накажет сотрудника

Источник материала: Tribuna.com

«Карабах» выступил с заявлением касательно слов пресс-секретаря клуба в соцсетях, где он призывал убивать армян.

«Нурлан Ибрагимов, руководитель пресс-службы нашего клуба, который получил психологическую травму из-за новостей и фотографий погибших ни в чем не повинных азербайджанских мирных жителей, в том числе детей и женщин, после ракетных ударов Республики Армения по городам Гянджа и Бард в Азербайджане, написал эмоциональный статус в фейсбуке. На своей странице он использовал слова, которые противоречат позиции нашего государства по отношению к нации агрессивного враждебного государства и принципам футбольного клуба «Карабах».

Отметим, что высказывания Нурлана Ибрагимова в социальной сети фейсбук, где он не смог сдержать своих эмоциональных переживаний против жестокости, о написании которых впоследствии пожалел и удалил их, не отражают официальную позицию футбольного клуба «Карабах» и не одобряются нашим клубом.

За совершение правонарушения Ибрагимов привлечен к ответственности в соответствии с законодательством Республики Азербайджан. В отношении Нурлана Ибрагимова органами прокуратуры Азербайджана возбуждено административное дело, и дело направлено в суд, где будет вынесено наказание. Кроме того, согласно внутреннему дисциплинарному кодексу нашего клуба, проступки Нурлана Ибрагимова будут рассмотрены в дисциплинарной комиссии, в связи с чем будут наложены соответствующие дисциплинарные взыскания.

Футбольный клуб «Карабах» повторяет, что сотрудники нашего клуба должны воздерживаться от размещения подобных заявлений в социальных сетях в этот непростой период, придерживаться принципов гуманизма и полностью соблюдать законы нашего государства», – написала пресс-служба «Карабаха» в фейсбуке.

В свою очередь Федерация футбола Армении призвала исключить «Карабах» из еврокубков.

«Пресс-секретарь футбольного клуба «Карабах» Нурлан Ибрагимов на своей официальной странице в социальной сети разместил заявление, в котором буквально призвал к убийству всех армян – стариков, женщин, детей – без разницы. Он также оправдал тот факт, что Турция совершила геноцид против армян. Ибрагимов уже успел удалить свою запись, но, естественно, сотни пользователей прочли и сохранили ее.

Действия представителя азербайджанского клуба сложно описать словами. Это не одна из «обычных» публикаций азербайджанских футбольных чиновников, после которой ФФА потребовала не милитаризовать и не политизировать футбол. Это призыв к убийству, жестокой пропаганде этнического насилия, де-факто новому геноциду со стороны представителя клуба, который выступает в турнире под эгидой УЕФА.

УЕФА – это организация, которая постоянно проводит политику неполитизации футбола, исключения ксенофобии среди членов футбольной семьи и укрепления солидарности.

Акт нетерпимости со стороны Нурлана Ибагимова должен удостоиться соответствующего отношения УЕФА. Любой иной подход будет означать, что все те лозунги, которые применяются перед международными футбольными матчами, носят формальный характер.

Федерация футбола Армении направила в УЕФА соответствующую жалобу, потребовав сурово наказать как вышеупомянутого сотрудника, так и азербайджанский клуб – вплоть до исключения из еврокубков. Разжигание ненависти, призывы к насилию и ксенофобия должны быть искоренены в футболе, а во главе угла должны быть те ценности, которые приняты в европейской футбольной семье», – отреагировала Федерация футбола Армении.

«Карабах» выступает на групповой стадии Лиги Европы. В двух стартовых турах команда не набрала ни одного очка, потерпев поражения от «Вильярреала» и «Маккаби» Тель-Авив.