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На аукцион в поддержку белорусского народа выставлен вымпел ФК «Динамо» Минск, на котором в 2002-м году поставил свой автограф Салей

02.11.2020 22:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

На аукцион в поддержку белорусского народа выставлен вымпел ФК «Динамо» Минск, на котором в 2002-м году поставил свой автограф легендарный белорусский хоккеист Руслан Салей.

«Удачи во всем. Р. САЛЕЙ. 2002, подпись #24». 

Руслан Салей – белорусский хоккеист, Чемпион Беларуси (1993, 1994, 1995) и лучший хоккеист Беларуси (2003, 2004), Финалист Кубка Стэнли (2003), Обладатель Приза Клэренса Кэмбелла 2003, Член Зала славы ИИХФ (2014). 

Погиб на 37-м году жизни вместе с командой «Локомотив» 7 сентября 2011 года при взлете самолета в ярославском аэропорту.

Вымпел для аукциона предоставил неравнодушный болельщик белорусского спорта, в знак солидарности с пострадавшими за свою гражданскую позицию, а также тех, кто готов открыто высказываться о событиях, происходящих в стране.

Все средства от продажи лота будут перечислены в Фонд спортивной солидарности. 

Задачей Белорусского фонда спортивной солидарности является поддержка спортсменов, пострадавших за свою гражданскую позицию, а также тех, кто готов открыто высказываться о событиях, происходящих в Беларуси. Речь не только о материальной составляющей, но и юридической, и психологической поддержке.

На аукцион в поддержку белорусского народа выставлен вымпел ФК «Динамо» Минск, на котором в 2002-м году поставил свой автограф Салей

 
Теги: Минск
 
 
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На аукцион в поддержку белорусского народа выставлен вымпел ФК «Динамо» Минск, на котором в 2002-м году поставил свой автограф легендарный белорусский хоккеист...
 
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