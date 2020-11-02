На аукцион в поддержку белорусского народа выставлен вымпел ФК «Динамо» Минск, на котором в 2002-м году поставил свой автограф Салей

Источник материала: Tribuna.com

На аукцион в поддержку белорусского народа выставлен вымпел ФК «Динамо» Минск, на котором в 2002-м году поставил свой автограф легендарный белорусский хоккеист Руслан Салей.

«Удачи во всем. Р. САЛЕЙ. 2002, подпись #24».

Руслан Салей – белорусский хоккеист, Чемпион Беларуси (1993, 1994, 1995) и лучший хоккеист Беларуси (2003, 2004), Финалист Кубка Стэнли (2003), Обладатель Приза Клэренса Кэмбелла 2003, Член Зала славы ИИХФ (2014).

Погиб на 37-м году жизни вместе с командой «Локомотив» 7 сентября 2011 года при взлете самолета в ярославском аэропорту.

Вымпел для аукциона предоставил неравнодушный болельщик белорусского спорта, в знак солидарности с пострадавшими за свою гражданскую позицию, а также тех, кто готов открыто высказываться о событиях, происходящих в стране.

Все средства от продажи лота будут перечислены в Фонд спортивной солидарности.

Задачей Белорусского фонда спортивной солидарности является поддержка спортсменов, пострадавших за свою гражданскую позицию, а также тех, кто готов открыто высказываться о событиях, происходящих в Беларуси. Речь не только о материальной составляющей, но и юридической, и психологической поддержке.



