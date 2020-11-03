Роман Ротенберг: «Уровень КХЛ становится приближенным к НХЛ»

Источник материала: Tribuna.com

Глава штаба сборной России, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг считает, что уровень игры в КХЛ приближается к НХЛ .

«Уровень КХЛ становится приближенным к уровню НХЛ. На маленькой площадке совершенно другой хоккей, другая плотность и интенсивность.

Это то, к чему мы сейчас идем, чтобы выигрывать чемпионаты мира и Олимпиады», – сказал Ротенберг.

Роман Ротенберг о СКА как базовом клубе сборной: «Никогда такого не говорили, это выдумки. Мы донор»