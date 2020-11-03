|
Роман Ротенберг: «Уровень КХЛ становится приближенным к НХЛ»
03.11.2020 06:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Глава штаба сборной России, первый вице-президент ФХР
«Уровень
Это то, к чему мы сейчас идем, чтобы выигрывать чемпионаты мира и Олимпиады», – сказал Ротенберг.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава штаба сборной России, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг считает, что уровень игры в КХЛ приближается к НХЛ.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)