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Лига чемпионов. «Реал» против «Интера», «Ливерпуль» в гостях у «Аталанты», «Локо» примет «Атлетико»
03.11.2020 10:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В третьем туре группового этапа
Лига чемпионов
3-й тур
Группа А
Группа B
Группа C
Группа D
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» примет «Боруссию» Менхенгладбах, «Ливерпуль» сыграет с «Аталантой» на выезде, а «Реал» будет...
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