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Александр Нойок: «Судейские ошибки – это просто катастрофа. Человек бьет, мяч попадает… Даже ребята из команды соперника смеются над этим и говорят: «Чистое вне игры»

03.11.2020 10:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Хавбек брестского «Динамо» Александр Нойок после матча со «Славией» (1:1)в матче чемпионата Беларуси прокомментировал действия судейской бригады.

– Мы ехали за победой. Показывали это игрой. У нас было очень много моментов, особенно в первом тайме. Забей свое – победа была бы за нами. Но «Славия» – тоже молодцы. Хорошая команда.

Конечно, судейские ошибки – это просто катастрофа. Человек бьет, мяч попадает… Даже ребята из команды соперника смеются над этим и говорят: «Чистое вне игры». Он не подымает флажок. Ну ладно! Что мне делать? Потом они говорят, что не роботы. Ну хорошо, а где по факту спортивный принцип? – задался вопросом Нойок в эфире программы «На грани фола» на «Беларусь 5».

На матче работала бригада судей из Гродно во главе с Дмитрием Долей. Его помощники на линии? Сергей Гидревич и Сергей Фиринович.

После матча со «Славией» боковой судья ответил Нойоку: «Я тебе верю, но не могу по твоим словам фол поставить!»  

 
Теги: Гродно
 
 
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Хавбек брестского «Динамо» Александр Нойок после матча со «Славией» (1:1)в матче чемпионата Беларуси прокомментировал действия судейской бригады.
 
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После матча со «Славией» боковой судья ответил Нойоку: «Я тебе верю, но не могу по твоим словам фол поставить!»  
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