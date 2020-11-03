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После матча со «Славией» боковой судья ответил Нойоку: «Я тебе верю, но не могу по твоим словам фол поставить!»  

03.11.2020 10:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

После матча чемпионата Беларуси «Славия» – «Динамо» Брест к судейскому кабинету на стадионе подошли игроки гостей Александр Нойок и Артем Милевский. Состоялся мини-диалог с помощником судьи.

Кадры показал телеканал «Беларусь 5» в эфире программы «На грани фола».

Помощник судьи – Нойоку: «Я тебе верю, но я не могу по твоим словам фол поставить!»

Артем Милевский – Нойоку: Пошли, пошли!

Нойок: Так если они [соперники] сами про фол говорят?!

Судья: Я тебе верю, но как я фол поставлю?»

Нойок: А потом нам ####

Судья: Слушай, кто виноват, что вы не забивали?

Нойок: А что нам сделать?

На матче работала судейская бригада во главе с Дмитрием Долей. Его помощники на линии: Сергей Гидревич и Сергей Фиринович.

ВИДЕО (отметка 3.05)

 
Теги: Брест
 
 
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После матча чемпионата Беларуси «Славия» – «Динамо» Брест к судейскому кабинету на стадионе подошли игроки гостей Александр Нойок и Артем Милевский.
 
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