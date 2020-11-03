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После матча со «Славией» боковой судья ответил Нойоку: «Я тебе верю, но не могу по твоим словам фол поставить!»
03.11.2020 10:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
После матча чемпионата Беларуси «Славия» – «Динамо» Брест к судейскому кабинету на стадионе подошли игроки гостей Александр Нойок и Артем Милевский. Состоялся мини-диалог с помощником судьи.
Кадры показал телеканал «Беларусь 5» в эфире программы «На грани фола».
Помощник судьи – Нойоку: «Я тебе верю, но я не могу по твоим словам фол поставить!»
Артем Милевский – Нойоку: Пошли, пошли!
Нойок: Так если они [соперники] сами про фол говорят?!
Судья: Я тебе верю, но как я фол поставлю?»
Нойок: А потом нам ####
Судья: Слушай, кто виноват, что вы не забивали?
Нойок: А что нам сделать?
На матче работала судейская бригада во главе с Дмитрием Долей. Его помощники на линии: Сергей Гидревич и Сергей Фиринович.
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После матча со «Славией» боковой судья ответил Нойоку: «Я тебе верю, но не могу по твоим словам фол поставить!»
После матча чемпионата Беларуси «Славия» – «Динамо» Брест к судейскому кабинету на стадионе подошли игроки гостей Александр Нойок и Артем Милевский.
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